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  4. Çukur 84. yeni bölüm ilk sahne - fragman yayınlandı! Yamaç, Selim'e babası İdris'i öldürdüğünü itiraf ediyor mu?

Çukur 84. yeni bölüm ilk sahne - fragman yayınlandı! Yamaç, Selim'e babası İdris'i öldürdüğünü itiraf ediyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 00:59 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 84. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın yaşadıklarını sorgulayan Selim’in ona her şeyi anlatması için baskı yaptığı sahnede iki kardeşin duygu yüklü hesaplaşması izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç’ın, Selim’e gerçekleri itiraf edip edemeyeceği ise merakla bekleniyor.

Çukur’un 13 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 16. bölümünde Çağatay Erdenet’in ne kadar tehlikeli biri olduğunu öğrenen Yamaç, vakit kaybetmeden Çağatay’ı araştırmaya başladı. Makbule ise Çağatay’ı işin içine çekmekte kararlıydı. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merakla beklenirken, Yamaç’tan önce davranan Azer, Çağatay’a karşı bir saldırı düzenledi fakat başarılı olamadı. Karaca’nın Azer’in evinde kaldığını öğrenen Cumali, Azer’in evini basarken, Karaca’nın karşısında durmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ziya’nın oyunuyla flash belleği kaptıran Vartolu, Ziya’nın peşinden İstanbul’a geldi ve belleği geri aldı. Büyük bir patlamayla ses getiren Yamaç, bu hareketiyle Çağatay’a boyun eğmeyeceğini gösterirken, Çağatay’ın yanındaki isim izleyenleri şoke etti. Yücel’in yanı sıra Çağatay’ın yanında görülen Mahsun’un dengeleri nasıl değiştireceği merak uyandırdı. Boşanma davası açan Saadet’le Vartolu’nun uzun süre sonra ilk defa buluştukları bölümde Vartolu sonunda babasının katilini öğrendi. Vartolu’nun, “Yamaç!” diyerek acı içinde haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 20 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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