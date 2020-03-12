Çukur 92. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Barış Arduç, Arık Böke Erdenet rolüyle Çukur'da!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 92. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çukur'a yeni katılan Barış Arduç, Yamaç'ın düşmanı Çağatay'ın kardeşi Arık Böke'yi canlandıracak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un 9 Mart Pazartesi ekrana gelen 3. sezonun 24. bölümünde Cumali tarafından eve getirilen Damla’ya doktor ilk müdahaleyi yaparken, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla derinden sarsıldı. Cumali, Damla’nın kendine gelmesiyle intikam yemini etti. Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak isteyen Çukurlu gençler adeta etten duvar ördü. Polis, gözaltına aldıkları Yamaç’tan Çağatay’ı bulmak için yardım istedi. Bu sürpriz teklifi kabul etmeyen Yamaç, polisi karşısına aldı.

Murtaza’yı alan Vartolu, Timsah’ın peşine düştü. Timsah’ı ararken girdiği çatışmadan Aliço’nun yardımıyla kurtulan Vartolu, Timsah’ı öldürdü. Efsun, Yamaç’ın karşısında koz elde etmesi için kritik bir hamle yaptı. Cumali, tutulduğu yerden yangın çıkararak kaçmayı başardı ve Çağatay’a saldırısıyla nefesleri kesti. Cumali’nin saldırısından kurtulmayı başaran Çağatay’a Murtaza yardım etti. Cumali’yi zor kullanarak engellemeyi başaran Yamaç, ağabeyinin bu hale gelme nedenini öğrendiğinde gözyaşlarına hâkim olamadı.