Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni sezon öncesi yaşanan değişikliklerde Feyza Civelek de etkilenmişti. Dizinin senaristi annesinin ayrılığıyla aynı dönemde diziden çıkarılan Feyza Civelek'e iddialara göre teklif yağıyor.

Feyza Civelek'in fenomen dizi Yeraltı'na sıcak baktığı iddiaları gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek muhabirlerin bu konudaki sorularına yanıt verdi.

Civelek, soruya net bir yanıt vermek yermese de sosyal medyada yanıtı olumlu olarak değerlendirildi.

Civelek açıklamasında “Ya sürpriz olsun, şu an net bir şey söyleyemem. Sürpriz olsun. Yeni projeler var diyelim” dedi.

'ANNESİ SENARYOYU YAZACAK' İDDİASI

Feyza Civelek’in annesi Melis Civelek’in Yeraltı dizisinin senaristliğini üstlendiğine yönelik iddialar daha önce sosyal medyada da gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise Civelek'in Medyapım'ın NOW için hazırladığı yeni dizi Yasak Elma's'ı yazdığını açıkladı.