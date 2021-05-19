Çukur'a büyük final öncesi bomba transfer: Sarp Akkaya kadroya dahil oldu!

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına Cumali Amca’nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle ekranlarda yerini alacak.

CUMALİ AMCA'NIN SON KOZU OLARAK GELİYOR

Ay Yapım imzası taşıyan Çukur’un büyük finaline geri sayım başlarken, oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde baba olmasıyla gündeme gelen başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca’nın yeni planı Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

Koçovalı Kardeşler’in Amca’ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram’ı canlandıracak olan Akkaya, dün ilk sahnesi için sete çıktı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Şahram karakterinin final öncesi Çukur’da dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.



