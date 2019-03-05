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Çukur'a damga vuran Çeto ve Mahsun sahnesi! Karakuzular dağıldı mı? Çukur 55. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2019 02:31 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 55. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'un son bölümünde Yamaç, Karakuzular'ın lideri Çeto'nun organ kaçakçılığı yaptığını Mahsun'a ispatladı. Mahsun öğrendikleri karşısında büyük bir yıkıma uğrarken Çeto'dan hesap sordu. Mahsun'un Çeto'ya 'Senin kafana sıkmıyorsam buna dua et. Ben artık yokum' demesi dikkat çekti. Mahsun, Çeto’ya çok ağır sözler söyleyerek onu bırakıp giderken, Koçovalılar olan biteni zevkle izledi. İşte Çukur 55. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 4 Mart Pazartesi ekrana gelen 55. son bölümde seyircileri şaşırtan gelişmeler yaşandı. Karakuzular'ı kuran kişi olan ancak Çeto'yla arasının bozulmasından sonra ayrılan Yücel, Yamaç'a çok önemli bilgiler verdi.

MAHSUN GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOK YAŞADI
Yücel hem Çeto'nun kişisel zaafını hem de yaptığı organ kaçaklığını tek tek anlattı. Karakuzular'ı içerden çökertmek isteyen Yamaç ise Yücel'in anlattıklarından sonra harekete geçti. Yamaç önce Mahsun'a içinde belgelerin olduğu bir dosya verdi. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgileri sormak için doktora gitti. Ancak daha önceden dosyadan haberdar olan Çeto, doktoru uyardı ve Mahsun'un geleceğini söyledi. Doktor böyle bir şey olmadığını aynı belgelerin kendisinde de olduğunu gösterdi. Mahsun ise doktorun anlattıklarıyla ikna oldu. Çocukları işe nasıl soktuklarının hesabını soruyor.

KARAKUZULAR DAĞILIYOR MU? 'BEN ARTIK YOKUM ÇETO'
Ancak Selim, Karakuzular'ın organ ticareti yaptığı hastaneye gizlice girerek organları alınan kişilerin fotoğraflarını çekti. Koçovalılar'ın silah sevkiyatına adamlarıyla birlikte baskın düzenledi ve kamyon sevkiyatını durdurdu. Mahsun Yamaç’tan gelen bir notu okuyunca tırın en arkasına doğru gitti. Kapıyı açtığı anda ise Karakuzu gençlerinin fotoğrafları ile karşı karşıya kaldı. Mahsun gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Daha sonra ise doktoru konuşturan Mahsun tüm gerçekleri öğrendi. Finalde ise Mahsun Çeto'ya çok ağır sözler söyledi ve 'Ben artık yokum Çeto' diyerek gitti.

ÇETO'NUN ZAAFINI ÖĞRENDİLER!
Koçovalılar, Vartolu’nun Karakuzular’a hoş geldin partisi verdiğinde, Çeto’nun davranışlarından bir şey öğrenebilmek ümidiyle Yücel ile konuşuyorlar. Çeto’nun bir zaafı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Dans etmeyi ve alem yapmayı sevmediği ortaya çıkıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç'ın Mahsun'a verdiği organ kaçaklığıyla ilgili dosyayı gören ve önceden önlemini alan Çeto, Mahsun’un gerçekleri öğrenmesini engelledi. Medet’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynamaya karar verdi. Yamaç, Mahsun’un kendisine inanmamasıyla hayal kırıklığı yaşarken Selim, Mahsun’u ikna edecek çok önemli bir delile ulaştı. Bu sırada aynı anda Uluç’un, Şenol’un ve Damla’nın yerini basan Karakuzular her yeri talan etti. Gördükleri üzerine doktora hesap soran ve gerçekleri öğrenen Mahsun yıkıldı.

CUMALİ YILDIZ'A EVLENME TEKLİF ETTİ
Cumali, Yıldız ile konuşmaya gidiyor. Eğer parası olmasaydı yine kendisiyle masada oturur muydun diye soruyor. Yıldız, Cumali’nin müşterisi olmadığını söylüyor. Yıldız’a evlenme teklifi ediyor.

ÇUKUR 55. SON BÖLÜM ÖZETİ
Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadeleyi bir silah sesi bölecek. Yaşanan bu şoke edici gelişme iki tarafı da etkileyecek. Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynayacak. Çeto ve Mahsun’un geçmişe dair açıklarını yakalamak isteyen Koçovalılar ikiliyle ilgili sırların peşinden gitmeye devam edecekler. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin şokunu yaşarken doğruluğunu da gizlice araştıracak. Mahsun ve Çeto arasındaki dengelerin nasıl değişeceği merakla beklenecek. Karakuzular, sadece Koçovalılar’la uğraşmayacak; hedeflerinde yeni isimler de olacak. Hem Çukur sokaklarında hem de Çukur’un dışında aksiyon dolu anlar yaşanacak.

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