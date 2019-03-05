Çukur'a damga vuran Çeto ve Mahsun sahnesi! Karakuzular dağıldı mı? Çukur 55. son bölüm final sahnesi izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 4 Mart Pazartesi ekrana gelen 55. son bölümde seyircileri şaşırtan gelişmeler yaşandı. Karakuzular'ı kuran kişi olan ancak Çeto'yla arasının bozulmasından sonra ayrılan Yücel, Yamaç'a çok önemli bilgiler verdi.

MAHSUN GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOK YAŞADI

Yücel hem Çeto'nun kişisel zaafını hem de yaptığı organ kaçaklığını tek tek anlattı. Karakuzular'ı içerden çökertmek isteyen Yamaç ise Yücel'in anlattıklarından sonra harekete geçti. Yamaç önce Mahsun'a içinde belgelerin olduğu bir dosya verdi. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgileri sormak için doktora gitti. Ancak daha önceden dosyadan haberdar olan Çeto, doktoru uyardı ve Mahsun'un geleceğini söyledi. Doktor böyle bir şey olmadığını aynı belgelerin kendisinde de olduğunu gösterdi. Mahsun ise doktorun anlattıklarıyla ikna oldu. Çocukları işe nasıl soktuklarının hesabını soruyor.

KARAKUZULAR DAĞILIYOR MU? 'BEN ARTIK YOKUM ÇETO'

Ancak Selim, Karakuzular'ın organ ticareti yaptığı hastaneye gizlice girerek organları alınan kişilerin fotoğraflarını çekti. Koçovalılar'ın silah sevkiyatına adamlarıyla birlikte baskın düzenledi ve kamyon sevkiyatını durdurdu. Mahsun Yamaç’tan gelen bir notu okuyunca tırın en arkasına doğru gitti. Kapıyı açtığı anda ise Karakuzu gençlerinin fotoğrafları ile karşı karşıya kaldı. Mahsun gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşadı. Daha sonra ise doktoru konuşturan Mahsun tüm gerçekleri öğrendi. Finalde ise Mahsun Çeto'ya çok ağır sözler söyledi ve 'Ben artık yokum Çeto' diyerek gitti.