Çukur'da bomba aşk iddiası! Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

Çukur dizisinin iki oyuncusu Öner Erkan ile Ece Yaşar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizide baba-kızı canlandıran iki oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü.

Dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan ile Selim karakterinin kızı Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ikili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürdükleri öne sürüldü.

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU!

Dizide baba-kızı canlandıran oyunculardan Ece Erkan ile Ece Yaşar arasında yaş farkı 14.

Çukur dizisinde Karaca rolüyle tanıdığımız Ece Yaşar 26 yaşında. Çukur'un Selim'i ve yıldız ismi Öner Erkan ise 40 yaşında. (Uçankuş)

