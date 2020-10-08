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Çukur'da bomba aşk iddiası! Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

08.10.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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Çukur'da bomba aşk iddiası! Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?

Çukur setinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı aşkından sonra bomba bir aşk daha başladı. İddialara göre Öner Erkan ile Ece Yaşar aşk yaşıyor. Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın yaş farkı ise olay oldu.

Çukur dizisinin iki oyuncusu Öner Erkan ile Ece Yaşar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizide baba-kızı canlandıran iki oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü.

Dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan ile Selim karakterinin kızı Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ikili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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İddiaya göre ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini sürdürdükleri öne sürüldü.

Ekran Alıntısı

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU!

Dizide baba-kızı canlandıran oyunculardan Ece Erkan ile Ece Yaşar arasında yaş farkı 14.

Çukur dizisinde Karaca rolüyle tanıdığımız Ece Yaşar 26 yaşında. Çukur'un Selim'i ve yıldız ismi Öner Erkan ise 40 yaşında. (Uçankuş)

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