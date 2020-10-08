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Çukur’un Karaca Koçovalı’sı Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında ve nereli? İşte Öner Erkan’la aşk yaşadığı iddia edilen Ece Yaşar’ın hayatı!

08.10.2020 16:45 | Son Güncelleme:
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Çukur’un Karaca Koçovalı’sı Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında ve nereli? İşte Öner Erkan’la aşk yaşadığı iddia edilen Ece Yaşar’ın hayatı!

Çukur seti aşk haberleriyle bir kez daha çalkalanmaya başladı. Show TV’nin pazartesi gecelerine damga vuran fenomen dizisi Çukur’da Karaca Koçovalı ve Selim Koçovalı karakterlerine hayat veren Ece Yaşar ile Öner Erkan’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Haberlerin ardından Ece Yaşar’ın hayatı merak konusu oldu.

Çukur dizisinin oyuncuları Öner Erkan ve Ece Yaşar hakkında şoke eden bir aşk iddiası ortaya atıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberlerine karşı iki isim de sessizliğini korurken Ece Yaşar hakkındaki soruların sayısı arttı. Dizide baba-kızı canlandıran çiftin arasındaki yaş farkı en merak edilen konulardan biri oldu. Peki Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? Ece Yaşar hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Ece Yaşar’ın biyografisi...

ECE YAŞAR KİMDİR?

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Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle popülerliğe kavuşan Ece Yaşar, 17 Haziran 1994 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Ankaralı olan Ece Yaşar yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Ece Yaşar boy- kilo olarak ise 1.65 metre ve 53 kilodur. Ece Yaşar burcu İkizler’dir.

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Başkentte hayata gözlerini açan Ece Yaşar eğitim hayatının büyük bir bölümünü Ankara’da geçirdi. Ortaokul ve lise yıllarında bale eğitimi aldı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

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Oyunculuk sevdasıyla Ankara’dan İstanbul’a taşınan Ece Yaşar, Kara Sevda dizisiyle kamera karşısına geçti. Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Kara Sevda dizisinin 2. sezonunda dahil olan Ece Yaşar Eda rolünü canlandırdı.

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Ece Yaşar dizileri dışında 2017 yılında Hayvan Çiftliği tiyatro oyununda sahneye çıktı. 2017 yılından bu yana Çukur dizisinde Karaca rolüne hayat verdi.

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Ece Yaşar filmleri arasında ise henüz 1 tane proje yer alıyor. 2018 yılında Direniş Karatay filminde Moğol kızı Maral rolüne hayat veren Ece Yaşar beyaz perdeye göz kırptı.

Çukur'da bomba aşk iddiası! Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?Çukur'da bomba aşk iddiası! Öner Erkan ve Ece Yaşar aşk mı yaşıyor?
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