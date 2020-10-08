Çukur’un Karaca Koçovalı’sı Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında ve nereli? İşte Öner Erkan’la aşk yaşadığı iddia edilen Ece Yaşar’ın hayatı!

Çukur dizisinin oyuncuları Öner Erkan ve Ece Yaşar hakkında şoke eden bir aşk iddiası ortaya atıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberlerine karşı iki isim de sessizliğini korurken Ece Yaşar hakkındaki soruların sayısı arttı. Dizide baba-kızı canlandıran çiftin arasındaki yaş farkı en merak edilen konulardan biri oldu. Peki Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? Ece Yaşar hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Ece Yaşar’ın biyografisi...

ECE YAŞAR KİMDİR?

Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle popülerliğe kavuşan Ece Yaşar, 17 Haziran 1994 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Ankaralı olan Ece Yaşar yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Ece Yaşar boy- kilo olarak ise 1.65 metre ve 53 kilodur. Ece Yaşar burcu İkizler’dir.

Başkentte hayata gözlerini açan Ece Yaşar eğitim hayatının büyük bir bölümünü Ankara’da geçirdi. Ortaokul ve lise yıllarında bale eğitimi aldı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Oyunculuk sevdasıyla Ankara’dan İstanbul’a taşınan Ece Yaşar, Kara Sevda dizisiyle kamera karşısına geçti. Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Kara Sevda dizisinin 2. sezonunda dahil olan Ece Yaşar Eda rolünü canlandırdı.