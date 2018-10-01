Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Yamaç Çukur’dakilerin güvenini kazanmak isterken Sena, Yamaç’tan Salih’i bulmasını istiyor. Cumali’nin Yamaç’a “Senin dediğini yapalım ama iş sarpa sararsa ben kendi bildiğim yoldan giderim!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Karakuzuların çektiği silahlar yaklaşan fırtınanın sinyallerini veriyor. Saadet gözyaşları içinde Salih’in geleceğini umut ederken, dizlerinin üstüne çöken Vartolu’nun çaresizce isyan ettiği anlar merak uyandırıyor.

Çukur dizisinin sezon finalinde Karakuzular'ın yaptığı saldırı sonrasında kimlerin öldüğü ve diziden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Çukur'un ilk bölümlerinde, Ercan Kesal ve Perihan Savaş rol almamıştı. Ancak dizinin yeni sezon 3. bölümünde İdris Koçovalı ve eşi ortaya çıktı.

Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.

