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Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2018 23:32 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da kimlerin ölerek veda ettiği belli oldu. Çukur'un sezon finalinde yapılan saldırı sonrasında kimlerin öldüğü merak konusu olmuştu. Çukur'un yeni bölümünde, diziden sezon finali sonrasında ayrılan oyuncular belli oldu. İşte Çukur'a veda eden isimler...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur dizisinin sezon finalinde Karakuzular'ın yaptığı saldırı sonrasında kimlerin öldüğü ve diziden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Çukur'un ilk bölümlerinde, Ercan Kesal ve Perihan Savaş rol almamıştı. Ancak dizinin yeni sezon 3. bölümünde İdris Koçovalı ve eşi ortaya çıktı.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur'un ikinci sezonun üçüncü bölümünde diziden ayrılan isimler belli oldu.

Çukur'un sosyal medya hesabından 'Çukur'da kaybettiklerimiz' paylaşımı yapıldı. Muhittin karakterini canlandıran Nebil Sayın, Paşa karakterini canlandıran Kemal Sarıkartal, Nedret karakterini canlandıran Zeynep Kumral ve Acar karakterini canlandıran Doğan Can Sarıkaya sezon finalindeki düğünde ölerek diziye veda ettiler.

cukurr

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç Çukur’dakilerin güvenini kazanmak isterken Sena, Yamaç’tan Salih’i bulmasını istiyor. Cumali’nin Yamaç’a “Senin dediğini yapalım ama iş sarpa sararsa ben kendi bildiğim yoldan giderim!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Karakuzuların çektiği silahlar yaklaşan fırtınanın sinyallerini veriyor. Saadet gözyaşları içinde Salih’in geleceğini umut ederken, dizlerinin üstüne çöken Vartolu’nun çaresizce isyan ettiği anlar merak uyandırıyor.

Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.

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