A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Yeni sezona iddialı başlayan ancak reytinglerde istediği başarıyı yakalayamaıp final yapan A.B.İ. dizisinde Altın Yenge karakterini canlandıran Toprak Sağlam, son dönemde büyük bir değişime uğradı.

Ünlü oyuncu, tam 32 kilo verdi. Birçok kişinin iğne ve ameliyatlarla kilo vermesine karşın Sağlam, bunu tamamen doğal yollarla başardığını anlattı.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberin göre; oyuncu "Ben iğne ya da zayıflama ilacı vs. kullanmadım. Benim sırrım büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç 2 yıla yakın bir zaman sürdü." ifadelerini kullandı.