Çukur'da Vartolu kararını verdi! Babası İdris Koçovalı'ya böyle meydan okudu

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 12 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümü milyonları ekran başına kilitledi. Çukur'un son bölümünde, Vartolu ile babası İdris Koçovalı'nın büyük yüzleşme sahnesinde gerçekler ortaya çıktı. Annesinin ölümünden sonra dedesinin yanına verilen Vartolu'nun şiddet görmesi ve ardından kimsesiz kalınca yaşadığı zorluklar izleyenleri etkiledi.

Vartolu-İdris hesaplaşmasıyla başlayan heyecan dolu 20. bölümde İdris’e yaşadığı tüm zorlukları anlatan Salih, İdris’in kendisinden haberi olmadığına inandı. Salih’in Vartolu olma hikayesini dinleyen İdris, duyduklarının ağırlığını daha fazla taşıyamayarak yere çöktü. Fakat yerinin oğlu Yamaç’ın yanı olduğunu dile getirerek kararı Salih’e bıraktı. İdris’in oğlu olmak mı, Çukur’un lideri olmak mı? Medet’in tarif ettiği kişinin Baykal olduğunu anlayan Yamaç, Baykal’ın karşısına çıktı. Hazırlıklarını tamamlayarak Yamaç’ı hedef alan Baykal, Yamaç’ın her şeyi öğrendiğini anladı. Aliço’nun atış sesiyle başlayan nefes kesen düelloda Baykal kaçmayı başardı. Nazım çatışma yerinde kendisini bırakan Baykal’ın bu hareketini unutmayacaktı. Baykal ve Nazım’ı elinden kaçıran Yamaç öfkesine hakim olamadı. Yamaç’ın elinden kurtulan Nazım ise çareyi Selim’den yardım istemekte buldu. Güzide, Baykal’la konuşmaya giderek Emrah’tan uzak durmasını istedi. Fakat Baykal, öz oğlu Emrah’ı evlatlık olarak yanına alan Güzide’yi, bu gerçeği söylemekle tehdit etti. Yamaç ve Koçovalılar, Baykal’ın tüm yatırımlarını yok etmeye başladı. Aynı anda gelen bu hareketlerle sinirden kıpkırmızı olan Baykal, yönünü Hale’ye çevirdi. Yamaç’a ulaşamayan Hale, Baykal’ın kendisine verdiği adrese giderken Aliço’nun eşlik etmesini istedi. Baykal’ın telefonuyla Aliço’nun yanına koşan Yamaç, Hale’yi cansız halde Aliço’nun kucağında buldu. Gözü dönen ve son sürat Baykal’ın malikanesine giden Yamaç’ı gören korumalar silahlarına sarılırken, en sonunda düşürülerek durdurulan Yamaç’ın delirmiş hali izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün finalinde adının Salih olduğunu dile getiren Vartolu, İdris Koçovalı’nın oğlu olduğunu ve hiçbir yere gitmediğini söyleyerek İdris’e meydan okudu. Vartolu İdris’in oğlu olmaktan vazgeçip, Çukur’un babası olmaya karar verdi.