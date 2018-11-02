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Çukur'da Vartolu Saadet'i kurtarıyor mu? Çukur 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 2. sezon 8. bölümde, Cumali’nin Akşın’la buluşmasının ekrana geldiği duygusal tanıtımda Akşın’ın “Kilerin camından girdim içeri. Saadet ablam kurtardı beni!” sözleri üzerine Vartolu neye uğradığını şaşırıyor. Yamaç ve Medet, Akşın’ın sözlerine inanmazken Vartolu, Saadet için harekete geçiyor. Karakuzuların evine giren Vartolu’nun, Saadet’i aradığı anlar merak uyandırıyor. İşte Çukur'un 41. yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Vartolu Saadet'i kurtarıyor mu? Çukur 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 2. sezonun 7. bölümünde sadece Cumali’yi kurtarması gerekirken bir de Vartolu ve Medet’i kurtarmak zorunda kalan Yamaç, tüm kontrolü eline alarak harekete geçti. Celasun, Metin ve Kemal’in de yardımıyla Cumali’yi kurtaran Yamaç, ağabeyinin yeni bir hata yapmasını engellemek ve Vartolu’yu kurtarabilmek için Çeto’yu serbest bıraktı. Meliha’nın sözlerini dinleyerek babası İdris’e yakınlaşmaya çalışan Selim, İdris ile Sultan’ın çevresinden bir an bile ayrılmadı. Babasına yardımcı olmaya çalışan Selim’in İdris ile karşı karşıya geldiği an ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşattı. Final sahnesinde Karakuzulardan Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç’ın nasıl bir hamlede bulunacağı heyecanla beklenecek.

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Vartolu’nun Yamaç’ı dinlemeyerek harekete geçip yakalanması Yamaç’ı deliye döndürecek. Artık sadece Cumali’yi değil, Vartolu’yu da kurtarmak zorunda kalacak. Metin ve Kemal’i yanına alarak harekete geçen Yamaç’ın gözü hiçbir şey görmeyecek. Çeto’yu kurtarmak için plan yapan Mahsun, hiç beklemediği anda Yamaç’ı karşısında görecek. Büyük bir mücadelenin yaşanacağı bölümde Karaca, Sena’dan yardım isteyecek. Babasının çevresinden ayrılmayan Selim’in İdris ile karşılaşması ise ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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