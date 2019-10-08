Çukur'da Yamaç böyle geri döndü! "Bu bir savaş ilanıdır" Çukur 72. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur dizisi 72. yeni bölümüyle 14 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur son bölümde, cezaevinde olan Selim ve Vartolu ile görüşen Yamaç, Çukur'a geri dönmeye karar verdi. Yamaç kahvehanede mahalleliyi toplayarak artık düşmanlarına karşı savaş ilan ettiklerini açıkladı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 3. sezonun 4. bölümünde Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.