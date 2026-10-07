Cem Yılmaz'dan esprili paylaşım: Dostlarıyla aynı karede!

Geçtiğimiz aylarda G.O.R.A. filminin çekimlerini tamamladıktan sonra göğsünde ve sırtında hissettiği şiddetli ağrı üzerine 112 Acil Servis'i aramasının ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, gerçekleştirilen müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilerek anjiyoya alınmıştı.

BASTONU GÜNDEM OLMUŞTU

Geçirdiği operasyonun ardından katıldığı bir etkinlikte Cem Yılmaz’ın baston kullanırken görüntülenmesi magazin gündemine yansımıştı. Yılmaz bir hayranı tarafından çekilen bu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından espirili bir dille sosyal medyada gündem olan bu paylaşımları ‘ti’ye aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

DOSTLARIYLA AYNI KAREDE

Ünlü komedyen sağlığına kavuşmasının ardından dostlarıyla bir mekanda bir araya geldi.

Mekandan paylaşım yapan Cem Yılmaz paylaşımına Kalp Damar Grubu 2. Geleneksel Yemeği notunu düştü. Ünlü komedyenin objektiflere gülümsemesi çok sayıda beğeni alırken, sağlık durumunun iyi olması da hayranlarını sevindirdi.