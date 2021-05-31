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Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı | Çukur kapanıyor!

31.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisi 4 sezonu ile artık bir fenomen haline geldi. Yeni yayınlanan fragmanı ile “Geri sayım başladı” mesajıyla 39. Bölümü ile final yapacağını izleyiciye hatırlattı. Yeni fragmanda Çukur’un kapatılacağı konu edinilirken, dizinin başrolü Aras Bulut İynemli’nin “Güzel günler göreceğiz, güneşli günler” repliği ise dikkat çekti.

Çukur dizisi yeni bölüm fragmanı | Çukur kapanıyor!

Finale bir kala yayınlanan yeni bölüm fragmanında, dizinin 39. Bölümü ile final yapacağı izleyiciye tekrar hatırlatıldı. Çukur’un artık kapatılacağı ve yıkılacağının söylenmesi sevenlerini üzerken, Aras Bulut İynemli’nin (Yamaç Koçavalı) “İnanın Çocuklar!” repliği birçok kişiyi duygulandırdı.

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Çukur dizisi geçtiğimiz haftalarda 39. bölümü ile final yapacağı kararını açıklamıştı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, neredeyse artık bir kült haline dönüştü.

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Final bölümüne son iki bölüm kala, Çukur dizisi 38. bölüm fragmanı ile yine izleyicisini heyecanlandırmayı başardı.

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"Geri sayım başladı!" mesajıyla finali izleyiciye hatırlatan dizide, amcanın "Çukur'u yıkacağım!" sözleri ise çok konuşuldu.

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ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZET

Karaca ve Celasun’a olanların ardından Çukur yasa boğulur. Koçavalılar, bir kez daha ölüm acısını yaşamıştır. Olanlardan kendisini sorumlu tutan Vartolu, çok büyük bir acı içine girmiştir. Geçmiş hesaplar kapanırken herkes yaptığı hatalarla yüzleşmektedir. Koçavalılar ve Çukur yeniden aile olmak için bir sınav vermektedir. Amca kendisini kurtarmak için plan yapar. Ancak karşısında kenetlenen Koçovalı kardeşleri bulacaktır. Koçovalılar ve Amca arasında büyük bir hesaplaşma olacaktır.


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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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