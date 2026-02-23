Survivor'da dün akşam kim elendi? "Yazık oldu" yorumları yağdı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 22 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümde hem ödül oyunu hem de eleme düellosu izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Peki, 22 Şubat Survivor’da kim elendi? Eren mi, Engincan mı adaya veda etti? İşte detaylar…

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Şubat Pazar günü oynanan ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Zorlu parkur ve atışların ardından kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu galibiyetle moral depolayan Ünlüler, eleme gecesine avantajlı bir şekilde girdi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda karşı karşıya gelen isimler Eren ve Engincan oldu. Büyük mücadeleye sahne olan düelloyu kazanan isim Engincan olarak açıklandı.

Düello sonrası kader konseyi toplandı. Konseyde “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu yöneltildi. Ünlüler takımının verdiği yanıt ise “hayır” oldu. Bu kararın ardından Eren Survivor All Star 2026’ya veda eden isim oldu.

22 Şubat akşamı yayınlanan bölümde adaya veda eden yarışmacının Eren olması sosyal medyada da konuşuldu. Seyirci Eren'i kabul etmeyen ünlüler takımına sitem etti.

Sosyal medyada "Yazık oldu", "Resmen Sercan yüzünden alınmadı", "Geri dönmeli bu olmadı", "Eren’i almayıp kimi alacaklar bilmiyorum?", "Şaka gibi çok erken elendi" yorumları yağdı.