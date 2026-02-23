Barış Murat Yağcı Survivor'a döndü! Ağlayarak açıkladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Dominik'te olan Barış Murat Yağcı diskalifiye olmuş ve hemen Türkiye'ye dönmüştü.

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Yağcı, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneği verdi.

Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Survivor'a geri dönen Barış'ı gören yarışmacılar adeta şok yaşadı.



Survivor Barış fragmanda ağlarken görüldü ve "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" dedi.