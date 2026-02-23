MAGAZİN

Barış Murat Yağcı Survivor'a döndü! Ağlayarak açıkladı

Hakkında uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı çıkarılınca yarışmadan diskalifiye olan Barış Murat Yağcı testi negatif çıkınca Survivor'a döndü.

Barış Murat Yağcı Survivor'a döndü! Ağlayarak açıkladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Dominik'te olan Barış Murat Yağcı diskalifiye olmuş ve hemen Türkiye'ye dönmüştü.
İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Yağcı, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneği verdi.

Barış Murat Yağcı Survivor a döndü! Ağlayarak açıkladı 1

Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Survivor'a geri dönen Barış'ı gören yarışmacılar adeta şok yaşadı.
Barış Murat Yağcı Survivor a döndü! Ağlayarak açıkladı 2

Survivor Barış fragmanda ağlarken görüldü ve "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" dedi.

Barış Murat Yağcı
