Çukur dizisinde Akın'ın sevgilisi Songül'ü kim oynayacak? Alara Turan kimdir?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'a son olarak Kardeş Çocukları dizisinde yer alan Alara Turan dahil oldu.

Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Alara Turan, Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu, Çukur'da Akın Koçovalı'nın eski kız arkadaşını canlandıracak.

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve Hayal karakterine hayat veren Alara Turan, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.

