MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur dizisinde Akın'ın sevgilisi Songül'ü kim oynayacak? Alara Turan kimdir?

Çukur dizisinde Akın'ın sevgilisi Songül'ü kim oynayacak? Alara Turan kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 23.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. Çukur'da Akın Koçovalı'nın her yerde aradığı eski kız arkadaşı Songül rolünü, güzel oyuncu Alara Turan canlandıracak.

Çukur dizisinde Akın'ın sevgilisi Songül'ü kim oynayacak? Alara Turan kimdir?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'a son olarak Kardeş Çocukları dizisinde yer alan Alara Turan dahil oldu.

Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Alara Turan, Çukur'un oyuncu kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu, Çukur'da Akın Koçovalı'nın eski kız arkadaşını canlandıracak.

alara

ALARA TURAN KİMDİR?

Alara Turan, 14 Eylül 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Murat Daltaban gibi isimlerin yer aldığı Kardeş Çocukları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve Hayal karakterine hayat veren Alara Turan, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Başak burcudur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyorŞahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor
Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Ayaz ve Firuze'nin duygusal yüzleşmesiZemheri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Ayaz ve Firuze'nin duygusal yüzleşmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alara turan, Çukur,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk dizisi final bölümü fragmanı yayınlandı! Çocuk ne zaman bitiyor?

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Ayaz ve Firuze'nin duygusal yüzleşmesi

Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri'de Ayaz ve Firuze'nin duygusal yüzleşmesi

Jet Sosyete yakında Star'da

Jet Sosyete yakında Star'da

Murat Yıldırım'dan Ramo isyanı! 'Engellendik!'

Ramo isyanı! 'Engellendik!'

Çukur dizisine Alara Turan da dahil oldu! Alara Turan kimdir?

Güzel oyuncu Çukur'a dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.