Sinem Ünsal annesini paylaştı! ''Güzellik genetik''

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde, Yılın Televizyon Performansı-Kadın Ödülü’nün sahibi oldu.

Sinem Ünsal şimdi de annesiyle sosyal medyada gündem oldu. Annesinin doğum gününü kutlayan ünlü isim “İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum” notunu düşerek annesini paylaştı.

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'ın anne kız pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Annesinin kızı', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yapıldı.