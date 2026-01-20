MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinem Ünsal annesini paylaştı! ''Güzellik genetik''

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya' karakteriyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de annesiyle dikkat çekti.

Sinem Ünsal annesini paylaştı! ''Güzellik genetik''
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde, Yılın Televizyon Performansı-Kadın Ödülü’nün sahibi oldu.

Sinem Ünsal annesini paylaştı! Güzellik genetik 1

Sinem Ünsal şimdi de annesiyle sosyal medyada gündem oldu. Annesinin doğum gününü kutlayan ünlü isim “İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum” notunu düşerek annesini paylaştı.

Sinem Ünsal annesini paylaştı! Güzellik genetik 2

YORUM YAĞDI

Sinem Ünsal'ın anne kız pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Annesinin kızı', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Show TV'deki işinden kovuldu! Yaşı gündeme geldiShow TV'deki işinden kovuldu! Yaşı gündeme geldi
Bebek'teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattıBebek'teki lüks apartman dairesini sattı! Değeri dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.