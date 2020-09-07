Çukur dizisinde Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran kimdir? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?

Çukur’un oyuncuları arasına yeni isimler katıldı. Diziye dahil olan Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile Koçovalılar'ın baş düşmanı olarak dizide yer alıyor. Yaprak Dökümü, Kınalı Kar dizileri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Mustafa Avkıran ise 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandırıyor.

İrem Sak ise dizide Seren Erdenet rolünü canlandırıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu ise, Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran Mart 1963, Gaziantep doğumlu. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmıştır.