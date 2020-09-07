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  4. Çukur dizisinde Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran kimdir? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?

Çukur dizisinde Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran kimdir? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 21:57 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 4. sezonuyla ekranlara döndü. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'a yeni oyuncular katıldı. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Koçovalılar'ın en büyük düşmanı Erdenet ailesinin babası Cengin Erdenet rolüyle diziye dahil oldu. Peki Mustafa Avkıran kimdir? Hangi film ve dizilerde rol aldı? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?

Çukur dizisinde Cengiz Erdenet rolündeki Mustafa Avkıran kimdir? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?

Çukur’un oyuncuları arasına yeni isimler katıldı. Diziye dahil olan Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile Koçovalılar'ın baş düşmanı olarak dizide yer alıyor. Yaprak Dökümü, Kınalı Kar dizileri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Mustafa Avkıran ise 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakterini canlandırıyor.

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İrem Sak ise dizide Seren Erdenet rolünü canlandırıyor.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu ise, Barış Arduç’un canlandırdığı Arık Böke Erdenet’in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

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MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran Mart 1963, Gaziantep doğumlu. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmıştır.

MUSTAFA AVKIRAN FİLMOGRAFİ

Ateşten Günler (1987)
Ayaşlı ve Kiracıları (1989)
Yalnızlar (1991)
Zontellektüel Abdullah (1994)
Sokaktaki Adam (1995)
İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)
Kayıkçı (1998)
Kurtlar Sofrası (1999)
Köstebek (2) (1999)
Yılan Hikayesi (1999-2001)
Kurşun Kalem (2000)
Pencereden Kar Geliyor (2001)
The Only Journey of His Life (2001)
Kınalı Kar (2002)
Beni Bekledinse (2004)
Köpek (2005)
Yaprak Dökümü (2008-2010)
Av Mevsimi (2010)
Kuzey Güney (2011-2012)
Kaçak (2013-2014)
Sevdam Alabora (2014)
Delibal (2015)
Filinta (2015)
Yeni Gelin - (2017-2018)
Azize - (2019)
Çukur - (2020)

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