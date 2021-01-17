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Çukur dizisine bir ünlü daha katıldı! Müfit Kayacan'ın rolü ne?

17.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisine bir ünlü daha katıldı! Müfit Kayacan'ın rolü ne?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler'in paylaştığı Çukur'da amca Cumali Koçovalı'yı Müfit Kayacan canlandıracak.

Çukur'da adı geçen amca Cumali Koçovalı'yı kimin oynayacağı belli oldu. Ay Yapım imzalı dizide amca Cumali Koçovalı'yı Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisindeki rolüyle gündem olan oyuncu Müfit Kayacan oynayacak.

"İdris Baba'nın abisi Cumali Koçovalı'nın mezarı için boş dedikleri ve kayıtlarda mezar yeri alınmış ama gömülen olmamış" sözleriyle tanıtılan karakteri kimin canlandırdığı sonunda belli oldu. Rolü usta oyuncu Müfit Kayacan canlandıracak.

MÜFİT KAYACAN KİMDİR?

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Müfit Kayacan, 17 Ocak 1956 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucularından olan Müfit Kayacan, 25 sene genel sanat yönetmenliği yaptı.

2005 yılında Kezban Yenge dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Müfit Kayacan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk Yeniden, Şubat, Olur İnşallah, Kırık Kalpler, Abluka, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol aldı.

Evli ve iki çocuğu bulunan Müfit Kayacan, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Yaşar karakterine hayat veriyor.

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