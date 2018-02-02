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Çukur dizisine bomba transfer!

ÇUKUR HABERLERİ | 02.02.2018 20:13 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Çukur' dizisinin oyuncu kadrosuna 'Bodrum Masalı' ile yıldızı parlayan Alperen Duymaz katıldı.

Çukur dizisine bomba transfer!

Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz, önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin 'Çukur' dizisinde 'Sena' rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.

Güzel oyuncuyla geçtiğimiz yıl 'Bodrum Masalı' dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, 'Çukur' dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak.

Alperen Duymaz 2

Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği 'Direniş Karatay' filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
1992 yılında Ankara'da doğan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

Alperen Duymaz
Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile kariyerine adım attı. Daha Sonra Bodrum Masalı dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

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alperen duymaz Çukur

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yakışır yamaç'a benziyo zaten
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