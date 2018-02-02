Çukur dizisine bomba transfer!

Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz, önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin 'Çukur' dizisinde 'Sena' rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.

Güzel oyuncuyla geçtiğimiz yıl 'Bodrum Masalı' dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, 'Çukur' dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak.

Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği 'Direniş Karatay' filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

1992 yılında Ankara'da doğan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.



Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile kariyerine adım attı. Daha Sonra Bodrum Masalı dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.