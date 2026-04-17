Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 17 Nisan 2026 Kanal D yayın akışı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaş anan okul saldırılarının ardından dizilerin yeni bölümleri iki gündür ekrana gelmiyor.

Kanalların yayın akışındaki değişikliğin bugünde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

17 Nisan 2026 Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi bu akşam saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak. Ancak kanalın son dakika değerlendirmesine göre dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyebilir.

SON ANDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz haftalarda son dakika yayın akışından çıkartılmıştı. Yeni bölüm maliyetini çıkaracak miktarda reklam gelirinin olmaması gerekçe gösterilmişti.

ARKA SOKAKLAR 746. BÖLÜM ÖZETİ:

Gözü dönmüş soyguncular bir bankayı soyarak gözden kaybolur. Bu esnada polisten kaçarken bir öğrenci yurduna saklanan soyguncular binadaki öğrencileri ve görevlileri rehin alır.

Ekibimiz rehineleri kurtarmak için olaya müdahale ettiği esnada Candan müdür vurulur. Mesut, Candan’ı ve rehineleri kurtarmak için doktor kılığına girer. Candan Müdür kurtulabilecek midir?