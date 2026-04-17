Rıza Tamer kimdir, kaç yaşındaydı? Popstar Rıza Tamer neden öldü, hastalığı neydi?

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Popstar ile adını geniş kitlelere duyuran Rıza Tamer "Benden Sonra" şarkısıyla büyük çıkış yakalamıştı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde Rıza Tameryaşayan, akşam saatlerinde evinde istirahat ederken aniden rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, rutin ilaçlarını kullandıktan sonra uzanan sanatçıda şiddetli bulantı ve solunum güçlüğü baş gösterdi.

**POPSTAR RIZA TAMER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

**

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tamer'i hemen Bodrum Devlet Hastanesi'ne nakletti. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcının beynine oksijen gitmediği tespit edildi ve Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

RIZA TAMER KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Rıza Tamer, Türkiye'nin en çok izlenen ses yarışmalarından biri olan Popstar'ın ikinci sezonunda adını duyurmuştu. Yarışmada sergilediği performans ve jüri üyesi Deniz Seki ile girdiği diyaloglarla hafızalara kazınan Tamer, o dönemi üçüncülükle tamamlamıştı.

Müzik kariyerine bir süre ara verdikten sonra, sokakta şarkı söylerken çekilen videolarının viral olmasıyla "Benden Sonra" şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştı.