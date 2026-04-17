Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti 133. yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından dizilerin yeni bölümleri ertelendi. Peki, Kızılcık Şerbeti 133. yeni bölüm ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Son olarak 132. bölümüyle ekrana gelen dizinin 133. bölümüne dair araştırmalar hız kazandı. Birçok dizi takipçisi 'Kızılcık Şerbeti bugün var mı, yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti 133. yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt arıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. Birçok kanal yayın akışını değiştirdi. Bu akşam Show Tv yayın akışında bir değişiklik olacak mı henüz bilinmiyor.

Kanalın yayın akışında şuanda Kızılcık Şerbeti 133. yeni bölümünün olacağı görünüyor. Ancak kanal yönetimi yayın akışında son dakika değişikliğine gidebilir.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Dizinin yayınlanan bölümünde; Başak, Fethi’nin evinde kalan Cemo’yu Fatih’ten gizli görmeye gitti. Oğlunu kabullenmekte zorlanan Başak’ın sır dolu geçmişi ekrana gelen flashback sahnesiyle aralandı. Genç yaşta hamile kalan Başak’ın, okulundan mezun olana kadar oğlunu emanet ettiği ailenin izini kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra oğlunu karşısında bulan Başak, gözyaşlarını tutamazken bu durumu sakladığı Fatih’e yakalandı.

Nilay’ın halinden şüphelenen Kıvılcım, Yağız’ın yaptığı şantajı öğrenince Ömer’den yardım istedi. Ömer ve Kıvılcım, Yağız’ın kirli oyununu iz sürerek bozmayı başardı. Ömer; Abdullah ve Salkım’dan, Nilay’a yapılanların hesabını sorarken Kıvılcım Ünallar’ı reddeden Nilay’ı kendi evine götürmek için köşke geldi.

Bölümün final sahnesinde Kıvılcım, Nilay’ı kanatları altına almak isterken Emir’den ayrı kalamayan Çimen‘in Ünallar’la birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. Salkım’ın intikam almak istercesine verdiği haber geceye damga vurdu.

