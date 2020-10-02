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Çukur dizisine sürpriz transfer! Filiz Taçbaş Çukur'da hangi rolde oynayacak?

02.10.2020 21:02 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisine sürpriz transfer! Filiz Taçbaş Çukur'da hangi rolde oynayacak?

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Filiz Taçbaş da katıldı. Çukur dizisinin çekimleri için Foça'dan İstanbul'a döndüğünü belirten Filiz Taçbaş, dizi setinden ilk kareleri de "Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim" notuyla paylaştı.

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Çukur'un oyuncu kadrosuna Filiz Taçbaş da katıldı.

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Taçbaş haberi "Çukur çekimlerimde çekilmiş yeni karakterinin fotoğrafı ile Çukur dizisi ile setlere dönmenim heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Bende sizler kadar heyecanlıyım.. İzmir Foça’dan Çukur için döndüm" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncu Taçbaş'ın Çukur'da hangi rolü canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

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ÇUKUR 4. SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 4. sezonun 5. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak. Çukurlular, Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak.

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Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

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“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle 5 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
şaka gibi hala izleyen mi var bu diziyi
Bu tür diziler yüzünden çocuklarımız yavaş yavaş elimizden kayıp gidiyor malesef nerede o eski diziler yazık gerçekten

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