Çukur dizisinin Kulkan Erdenet'i Genco Özak kimdir? Genco Özak hangi dizilerde oynadı?

Genco Özak Çukur dizisine 107. yeni bölümde katıldı. Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet ilk defa seyirci karşısına çıktı.



Kulkan Erdenet ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren bir karakter. Kulkan’ın Koçovalılar’la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor.

Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday’ın aile içindeki dengeleri de değişecek.



GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alan Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat verdi. Genç oyuncu daha önce de Vatanım Sensin ve Söz gibi dizilerde oynadı.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

