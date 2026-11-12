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Ömür Usta 8. bölüm 2. fragman izle! ''Aklımızdan geçeni yazma senarist''

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi başrollerinde buluşturan Now Tv'nin iddialı dizisi Ömür Usta bu hafta 8. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ömür Usta izleyicileri bir kez daha isyan etti.

Ömür Usta 8. bölüm 2. fragman izle! ''Aklımızdan geçeni yazma senarist''
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yer aldığı Ömür Usta dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Reyting sıralamasında başarılı bir tablo seyreden dizi bu hafta 8. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Ömür Usta'nın yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanı seyirciyi isyan ettirdi.
Sosyal medyada; 'Aklımızdan geçeni yazma senarist', 'Sakın bilet yandı yazma senarist', 'Bilet diğer hafta ya devretti', 'Bu bilet nasip olmayacak herhalde' gibi yorumlar yapıldı.

ÖMÜR USTA 8. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

ÖMÜR USTA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Nevra, Ömür’ü köşeye sıkıştırmak için dükkânını satın alarak onu kapı dışarı etmeye hazırlanırken, Ömür Usta ekmek teknesini korumak adına pes etmemeye kararlıdır. Ancak Nevra’nın bu acımasız hamlesi kendi evinde büyük bir krize yol açar ve eşinin hırsına daha fazla dayanamayan Tunç ile aralarındaki ipler tamamen kopar.

Ömür Usta 8. bölüm 2. fragman izle! Aklımızdan geçeni yazma senarist 1

Öfkesi daha da bilenen Nevra, Yıldız’dan öğrendiği büyük sırrı Ömür’ü can evinden vurmak için kullanır. Uzun süredir saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasıyla mahallede yer yerinden oynarken, Ömür Usta hayatının en ağır sınavlarından biriyle karşı karşıya kalır. Üstelik Vildan’ın yeniden Cüneyt’in hayatına dahil olması hem Dilara’yı yaralar hem de Ömür ile oğlu arasında büyük bir gerilime neden olur.

Ömür Usta 8. bölüm 2. fragman izle! Aklımızdan geçeni yazma senarist 2

Diğer taraftan büyük ikramiyenin peşine düşen Mete, Milli Piyango İdaresi’nde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Bir yandan İpek ile arasındaki mesafe açılırken, diğer yandan ailesinin içine düştüğü yangın Mete’yi bir yol ayrımına sürükleyecektir. Üst üste gelen darbelerle sarsılan Ömür, dağılan ailesini bir arada tutmaya çalışırken geçmişten gelen beklenmedik bir gerçekle yüzleşir.

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Bülent İnal Gonca Vuslateri Nurgül Yeşilçay Now Tv Ömür Usta dizisi
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