Çukur dizisinin Şahram'ı Sarp Akkaya oğluyla ilk karesini yayınladı!

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı fenomen dizi 'Çukur'da sergilediği performans ile büyük sempati toplayan ünlü oyuncu Sarp Akkaya, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medya üzerinden eşi Sinem Yalçınkaya'nın paylaşımında oğlu ile pozu yayınlanan çiftin fotoğrafına kısa sürede birçok beğeni geldi. Öte yandan ikilinin fotoğraflarına ünlü dostları ise emojiler bırakarak duygularını belli etti.

OĞLU İLE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ

Sinem Yalçınkaya ile 2017 yılında hayatını birleştiren oyuncu Sarp Akkaya, geçtiğimiz ay baba oldu. Oğullarına Kaan isimini veren çiftten Sinem Yalçınkaya, müjdli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

Çift bugün yaptıkları yeni bir paylaşım ile oğulları ile ilk pozunu sosyal medyadan yayınladı. Oğulları Kaan'ın 1 aylık olduğunu duyuran Yalçınkaya, hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını belirterek, ' fotoğrafın altına 'Sabrın,sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim ennn iyi ki dediğim,canım sevgilim Sarp. Çok şükür güzel günlerdeyiz artık. Ve Kaan 1 aylık oldu bilee! 1-2 tatlı foto bırakmak istedim buraya' notunu düştü...