Çukur neden final yapıyor? Çukur büyük final gala bölümünü izle!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez'in yer aldığı uzun soluklu dizi "Çukur" bu akşam final bölümüyle seyircilere veda edecek. Final bölümünden önce gala yapılacak ve galada dizi oyuncuları ekranlarda olacak. Yıllardır ekranlarda olan ve reyting sıralamalarında hala en üstlerde yer alan dizinin enden final yaptığı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Çukur neden final yapıyor? İşte Çukur büyük final gala bölümünü izleme linki...

ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çukur dizinin neden final yaptığına dair dizinin hayranları yapım ekibine sosyal mecralardan soru sordu ancak yapım ekibinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Yaz döneminin gelmesiyle dizi ve programlar yayın hayatına sezon finali ile ara veriyor veya final ile yayın hayatına son veriliyor. Reytingleri yüksek olan Çukur dizisinin hikayesinin bu sezonda bitirilmek istendiği öngörülüyor.

Çukur dizisinin ilk bölümü 23 Ekim 2017'de yayınlanmıştı. Toplam 4 sezon ekranlarda olan ve bu süre boyunca popülerliğini koruyan Çukur dizisi 131. bölümde final yapıyor.