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Çukur neden final yapıyor? Çukur büyük final gala bölümünü izle!

07.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen dizi "Çukur" bu akşam final bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin hayranları "Çukur neden final yapıyor?" Final bölümünün ekranlara verilmesinin öncesinde bir gala yayını yapılacak. Bu galada oyuncular ekranda olacak.

Çukur neden final yapıyor? Çukur büyük final gala bölümünü izle!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez'in yer aldığı uzun soluklu dizi "Çukur" bu akşam final bölümüyle seyircilere veda edecek. Final bölümünden önce gala yapılacak ve galada dizi oyuncuları ekranlarda olacak. Yıllardır ekranlarda olan ve reyting sıralamalarında hala en üstlerde yer alan dizinin enden final yaptığı dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Çukur neden final yapıyor? İşte Çukur büyük final gala bölümünü izleme linki...

ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çukur dizinin neden final yaptığına dair dizinin hayranları yapım ekibine sosyal mecralardan soru sordu ancak yapım ekibinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Yaz döneminin gelmesiyle dizi ve programlar yayın hayatına sezon finali ile ara veriyor veya final ile yayın hayatına son veriliyor. Reytingleri yüksek olan Çukur dizisinin hikayesinin bu sezonda bitirilmek istendiği öngörülüyor.

Çukur dizisinin ilk bölümü 23 Ekim 2017'de yayınlanmıştı. Toplam 4 sezon ekranlarda olan ve bu süre boyunca popülerliğini koruyan Çukur dizisi 131. bölümde final yapıyor.

Gökhan Horzum ve Damla Serim tarafından kaleme alınan Çukur'un yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

Çukur neden final yapıyor? Çukur büyük final gala bölümünü izle!

ÇUKUR BÜYÜK GALA BÖLÜMÜNÜ İZLEME LİNKİ

Bu akşam 20.00'da Çukur Gala Show TV'de ekranlarda olacak. Gala'da Çukur'un oyuncuları yer alacak. Galanın ardından 20.45'de Çukur 131. final bölümüyle ekranlarda olacak.
Çukur Galayı 20.00'da aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çukur, İstanbul'un suç ile özdeşleşmiş mahallesidir. Bu mahalleyi Koçovalı ailesi kontrol eder. Çukurda uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Ancak oyuna yeni giriş yapan gruplar var olan kuralları yıkmaya çalışırlar.

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Show TV Çukur dizisi
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