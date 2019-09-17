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Çukur sosyal medyayı salladı! Yamaç'ın duygulandıran cami sahnesi! Çukur 68. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2019 01:49 | Son Güncelleme

Çukur dizisi 3. yeni sezon, 68. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur yeni sezon ilk bölümde, Yamaç'ın ailesini kurtarabilmek için babası İdris Koçovalı'yı öldürdüğü sahne yürek dağladı. Akıl hastanesine yatırılan Yamaç, İdris Koçovalı'nın ölmeden önce okuduğu duayı unutamadı. Finalde ise Yamaç, bir camide imama giderek bu duanın anlamını sordu. Aras Bulut İynemli'nin başarılı oyunculuğu ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Çukur 68. son bölüm final sahnesi ve yeni sezonda yaşananlar.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 3. yeni sezonu 16 Eylül Pazartesi akşamı açtı. Çukur yeni sezon ilk bölümde, babasıyla birlikte Yücel'in kurduğu tuzağa düşen Yamaç, rehin alınan aile fertlerinin öldürülmemesi için babası İdris'i vurdu. İdris Koçovalı'nın ise ölmeden önce okuduğu son dua Yamaç'ın aklında hiç çıkmadı. Aylarca kaldığı akıl hastanesinden tahliye olan Yamaç, duanın anlamını bir camiye giderek hocaya sordu.

İdris’in ölürken söylediği son sözler aklından bir türlü çıkmayan Yamaç ne olduğunu öğrenmek için Cami’ye gidip imamın karşısına oturdu. Babasının son sözlerini tekrarlayan Yamaç sözlerin geçtiği ayetin anlamını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Çukur 68. bölümdeki bu final sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyadaki Çukur ve Aras Bulut İynemli paylaşımlarından bazıları:

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ÇUKUR 3. YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAÇ, YÜCEL'DEN İNTİKAMINI KAN DÖKMEDEN ALDI!
Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm); Yücel’den yaptıklarının intikamını almak isteyen Yamaç ona oyunların en büyüğünü hazırlıyor. Aliço’ya hazırlanan tuzağın bir benzerini hazırlayan Yamaç, Yücel’in gözlerinin önünde karısının ve çocuğunun öldüğünü sanmasını sağlıyor. Yücel’i tuzak kurduğu alandan alıp hastaneye götüren Yamaç, İdris’in tespihini avucuna bırakıp gidiyor. Yücel’in eşinin yanına giden Yamaç affet dedikten sonra oradan da ayrılıyor.

EFSUN'UN İNTİKAM PLANI
Yücel, Timsah ve Azer ile yemek masasına oturan ve diziye yeni katılan Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun, Çukur üzerindeki planını açıklıyor. Efsun ve Azer’in planını dinleyip, istediklerini bu kadar kolay elde edemeyeceklerini söyleyen Yücel Çukur’a Karakuzuları ilk soktuğu zamanı anlatıyor. Yücel’i dinleyen Efsun ise mekanın kendisinde olduğunu diğerlerine ise içeride ne isterlerse yapabileceğini söylüyor.

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SELİM, CUMALİ VE VARTOLU'DAN KARNI BÜYÜK KOCA DÜNYA TÜRKÜSÜ
Çukur son bölümde saldırı sonrası avluya çıkan Koçovalı kardeşler Selim’in saz çalması ile ‘Karnı Büyük Konca Dünya’ türküsünü İdris’in ölümüne uyarlayarak söylüyorlar. Türkü sonrası ile kendini zor tutan kardeşler üzüntüsünü yine de saklayamıyor.

selim

YAMAÇ VE NEHİR AŞKI BAŞLIYOR MU?
Çukur 3. sezonun ilk bölümünde, hastaneden çıkma mutluluğuyla doktorun odasından çıkan Yamaç’ı odasında büyük bir sürpriz bekliyor. Odasında bir kadınla karşılaşan Yamaç görevliler gelince Nehir ile tanışmış oluyor. Oda krizi çözülmüş gibi gözükse de Nehir odaya geri dönüyor.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN CUMALİ ÇILGINA DÖNDÜ
Hapishanede babasının ölüm haberini alınca delirip ortalığı birbirine katıp durdurulamayan Cumali iğnelerle zor sakinleştirilirken diğerleri ise haberi duyduktan sonra ne yapacaklarını şaşırmış bir halde kala kalıyorlar. Selim ise babasının ölümünü yatağında ağlayarak karşılıyor. Bu esnadan babasının ölüm haberinin duyulduğu anda yere tüküren adama tehdit savuran Salih yeri temizlemelerini yoksa kendi yalatarak temizleteceğini söylüyor.

Aldığı yoğun sakinleştiriciler sonrası kendini doktorun odasında bulan Cumali kelepçelerinin açılmasını istiyor. Git gide sinirlenmeye başlayan Cumali sedyeyi kırdıktan sonra gardiyanlara saldırıp tek tek yere seriyor ama yine sakinleştirici ile kendini yerde buluyor.

ÇUKUR 68. BÖLÜM ÖZETİ
Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.


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