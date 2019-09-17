Çukur sosyal medyayı salladı! Yamaç'ın duygulandıran cami sahnesi! Çukur 68. son bölüm final sahnesi izle!

YAMAÇ, YÜCEL'DEN İNTİKAMINI KAN DÖKMEDEN ALDI! Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm); Yücel’den yaptıklarının intikamını almak isteyen Yamaç ona oyunların en büyüğünü hazırlıyor. Aliço’ya hazırlanan tuzağın bir benzerini hazırlayan Yamaç, Yücel’in gözlerinin önünde karısının ve çocuğunun öldüğünü sanmasını sağlıyor. Yücel’i tuzak kurduğu alandan alıp hastaneye götüren Yamaç, İdris’in tespihini avucuna bırakıp gidiyor. Yücel’in eşinin yanına giden Yamaç affet dedikten sonra oradan da ayrılıyor.

İdris’in ölürken söylediği son sözler aklından bir türlü çıkmayan Yamaç ne olduğunu öğrenmek için Cami’ye gidip imamın karşısına oturdu. Babasının son sözlerini tekrarlayan Yamaç sözlerin geçtiği ayetin anlamını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Çukur 68. bölümdeki bu final sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 3. yeni sezonu 16 Eylül Pazartesi akşamı açtı. Çukur yeni sezon ilk bölümde, babasıyla birlikte Yücel'in kurduğu tuzağa düşen Yamaç, rehin alınan aile fertlerinin öldürülmemesi için babası İdris'i vurdu. İdris Koçovalı'nın ise ölmeden önce okuduğu son dua Yamaç'ın aklında hiç çıkmadı. Aylarca kaldığı akıl hastanesinden tahliye olan Yamaç, duanın anlamını bir camiye giderek hocaya sordu.

EFSUN'UN İNTİKAM PLANI

Yücel, Timsah ve Azer ile yemek masasına oturan ve diziye yeni katılan Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun, Çukur üzerindeki planını açıklıyor. Efsun ve Azer’in planını dinleyip, istediklerini bu kadar kolay elde edemeyeceklerini söyleyen Yücel Çukur’a Karakuzuları ilk soktuğu zamanı anlatıyor. Yücel’i dinleyen Efsun ise mekanın kendisinde olduğunu diğerlerine ise içeride ne isterlerse yapabileceğini söylüyor.

SELİM, CUMALİ VE VARTOLU'DAN KARNI BÜYÜK KOCA DÜNYA TÜRKÜSÜ

Çukur son bölümde saldırı sonrası avluya çıkan Koçovalı kardeşler Selim’in saz çalması ile ‘Karnı Büyük Konca Dünya’ türküsünü İdris’in ölümüne uyarlayarak söylüyorlar. Türkü sonrası ile kendini zor tutan kardeşler üzüntüsünü yine de saklayamıyor.

YAMAÇ VE NEHİR AŞKI BAŞLIYOR MU?

Çukur 3. sezonun ilk bölümünde, hastaneden çıkma mutluluğuyla doktorun odasından çıkan Yamaç’ı odasında büyük bir sürpriz bekliyor. Odasında bir kadınla karşılaşan Yamaç görevliler gelince Nehir ile tanışmış oluyor. Oda krizi çözülmüş gibi gözükse de Nehir odaya geri dönüyor.