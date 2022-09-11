Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka'nın müstehcen fotoğrafa korkusu! Fena dolandırıldı

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka daha önce bir kadına attığı mesajların ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. Aka şimdi de müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceğini söyleyen kişilerin şantajına maruz kaldı.

Kubilay Aka'ya geçtiğimiz aylarda ulaşan bir kişi, oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceğini belirtip şantaj yaptı. Sabah'ın haberine göre; oyuncu, bu şahsın istediği 40 bin doları banka hesabına yatırdı. Ardından başka bir kişi 60 bin dolar talep etti.

TEHDİTLER BİTMEYİNCE...

Aka, fotoğrafların kendisine ait olmadığını söyleyince "Aile hayatını bitireceğim. Kariyerin son bulacak" şeklinde mesajlar aldı. Tehditlere maruz kaldığını belirten oyuncu, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



