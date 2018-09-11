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Çukur'un Cumali Koçavalı'sı Necip Memili oldu! İşte ilk fotoğraf

ÇUKUR HABERLERİ  | 11.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Çukur'un 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Sezonun merakla beklenen karakterlerine hayat verecek olan Erkan Avcı (Çeto), Berkay Ateş'in (Mahsun) ardından; Necip Memili'nin hayat vereceği Cumali Koçavalı karakterinin de ilk görselleri de yayınlandı

Çukur'un Cumali Koçavalı'sı Necip Memili oldu! İşte ilk fotoğraf

Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali’yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali’ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.

Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek.

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38 yaşındaki Memili, ‘Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak.

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Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

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17 Eylül Pazartesi akşamı seyircisi ile buluşmaya hazırlanan Çukur, kadroya dahil olan dikkat çekici ve başarılı oyuncularıyla sezona iddialı girecek

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Çukur'un yeni sezonundan ilk kareler yayınlandıÇukur'un yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı
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