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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesi belli oldu!

25.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Çukur'da sergilediği performans ile adından epey söz ettiren başarılı oyuncu Damla Sözmez'in yer alacağı yeni projesi belli oldu. Sevilen dizide büyük finale yaklaşırken, dizide yer alan oyuncuların projeleri bir bir belli olmaya başladı. Dizinin Efsun'u Damla Sönmez bu kez dijital platformda izleyici karşısına çıkacak.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesi belli oldu!

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam eden Çukur dizisinden son iki bölüm kaldı. Büyük sona yaklaşılırken dizinin başarılı oyuncularının yer alacağı projeler belli olmaya başladı. Fenomen dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, bu kez Blue TV platformunda yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacağı belli oldu.

DİJİTAL PLATFORMDA SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Dört sezondur Show TV ekranlarında büyük bir başarıyı yakalayan Çukur dizisi geçtiğimiz aylarda final kararını açıklamıştı. Dizinin final yapmasına 2 bölüm kala oyuncu kadrosunda flaş gelişme yaşandı. Sevilen dizide vedalar başlarken, dizinin Efsun'u Damla Sönmez'in de yeni projesi belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka ve Necip Memili'nin yeni projelerinin açıklanmasının ardından sıra Sönmez'in yeni projesine geldi.

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesi belli oldu!

Sönmez'in Blue TV'de yayınlanan Saygı dizisinin yeni sezonunda yer alacağı açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Ödüllü oyuncu blutv'nin Saygı dizisinin 2. sezonunda Nejat İşler'le başrol oynayacak. Yeni bölümlerini Ender Mıhlar'ın yöneteceği dizinin cast çalışmaları devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çukur dizisi Damla Sönmez Nejat İşler
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