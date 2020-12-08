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Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal: Rakıdan şaraptan korkan bir adam değilim

08.12.2020 10:48 | Son Güncelleme:
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Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal: Rakıdan şaraptan korkan bir adam değilim

Çukur dizisinin resmi hesabından yapılan yemek masası paylaşımı olay olmuştu. İçkilerin saklandığı yönündeki eleştirilere Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal yanıt verdi. Ercan Kesal açıklamasında "Rakıdan şaraptan korkan bir adam değilim" dedi.

Show TV’de yayınlanan Çukur adlı dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yaratmıştı.

Fotoğrafta yer alan yemek masasında birçok meze ve rakı bardakları bulunurken, bardakların boş olması ve masada rakı şişesinin yer almaması dikkat çekmişti. Bu durum üzerine sosyal medyada dizi oyuncularına tepki yağmıştı.

ERCAN KESAL’DAN AÇIKLAMA

Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal açıklama yaptı. Günboyu gazetesinden Uğur Can Biçer’e konuşan Ercan Kesal, o fotoğrafın gerçek hayattan değil set bitiminde çekilen bir fotoğraf olduğunu söyledi.

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Ayrıca Kesal, çekilen sahnenin bir rakı içme sahnesi olduğunu ve korkan insanların böyle bir sahne çekmeyeceklerini ifade etti. Ercan Kesal açıklamasında şunları söyledi:

“O fotoğraf var. Ama o fotoğraf yemek fotoğrafı değil. O setten bir sahnenin fotoğrafı. Sahne içkili ve bitmiş. Birazdan evlerimize gideceğiz. O sahnede insanlar içki içiyor. Rakı şişesi hiç olmadı.

"MAFYA DEĞİL OYUNCUYUZ"

Biz arkadaşlarımızla buluşup Cihangir'de bir restoranda yemek yemek için bir araya gelmiş değiliz ki. Bir yemek sahnesi için bir araya gelmiş oyuncularız biz. İşimiz bitmiş. Siz yemeğe takım elbiseyle mi gidersiniz. Mafya değiliz biz oyuncuyuz. Arkadaşlar demişler ki, evlerimize gideceğiz bir anı olsun. O masa yemek masası değil. Yemek masası başka bir şey.

Ekran Alıntısı

Restoranda oturursun, gazeteciler ya da birileri fotoğraf çekmek ister. Korkarsın, saklarsın. O zaman eleştirileri anlarım. Geçmişte böyle masalar vardı. Biz o sahnede rakı içme adabı üzerine sahne çekmişiz. Sonra sahne bitmiş, masa kaldırılmış. Evimize dağılacağız. Yönetmen gelmiş arkamda. Kendi aramızda anı olsun diye çektirdiğimiz bir fotoğraf. Neden çekineceğiz biz. Gazeteci yok. Orası restoran değil set.

Öyle bir şeyi niye saklayalım ki. Biraz sonra yüzbinlerce insan onu seyredecek üstelik. Bir oyuncu normal hayatında gider Cihangir'de oturur. Orada rakısını saklar, onu anlayabilirim. Eleştirirsiniz ama orası set. Gülümsüyoruz, poz veriyoruz.

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"NE KADAR KÖTÜ BİR DÜNYAYA GELDİK"

Rakı yok ki saklayalım. Bu çok ayıp bir şey. Oraya yazılan binlerce yorum acımasız, sağduyusuz. İnsan desturla konuşur, yavaşça bakar. Oradaki her şey feyk. Orada bir rol yapılıyor. Çok üzülüyorum gördüğüm zaman. Ne kadar kötü bir dünyaya geldik. Hekim ve psikolog da olduğum için çok üzülüyorum. Bu tabloyu gördüğüm zaman ülkeye dair derin bir ümitsizliğe kapılıyorum.

İnsanlar gerçekle yalanı karıştırıyorlar artık. Bu kadar laf nasıl edilir yahu. Korkan insanlar böyle bir sahne çekmezler. Milyonlarca insan rakı sahnesi izleyecek. Rakı adabı üzerine konuşacaklar. Korkan bir yapımcı, senarist yapar mı bunları, yapmaz.

"RAKIDAN ŞARAPTAN KORKAN ADAM DEĞİLİM"

Üstelik ayıp bir şey. Ben gerçek yaşamımda rakılı ya da rakısız hiçbir yemek masamı paylaşmam. İnsan yemek masasını neden paylaşır. Bu paylaşılır mı, çok edepsizce bir şey bence. Şurayı gezdim, şunu yedim! Rakıdan şaraptan korkan bir adam değilim. "

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