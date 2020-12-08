Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal: Rakıdan şaraptan korkan bir adam değilim

Show TV’de yayınlanan Çukur adlı dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tartışma yaratmıştı.

Fotoğrafta yer alan yemek masasında birçok meze ve rakı bardakları bulunurken, bardakların boş olması ve masada rakı şişesinin yer almaması dikkat çekmişti. Bu durum üzerine sosyal medyada dizi oyuncularına tepki yağmıştı.

ERCAN KESAL’DAN AÇIKLAMA

Tartışma yaratan fotoğrafa ilişkin Çukur'un 'İdris Babası' Ercan Kesal açıklama yaptı. Günboyu gazetesinden Uğur Can Biçer’e konuşan Ercan Kesal, o fotoğrafın gerçek hayattan değil set bitiminde çekilen bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Ayrıca Kesal, çekilen sahnenin bir rakı içme sahnesi olduğunu ve korkan insanların böyle bir sahne çekmeyeceklerini ifade etti. Ercan Kesal açıklamasında şunları söyledi:

“O fotoğraf var. Ama o fotoğraf yemek fotoğrafı değil. O setten bir sahnenin fotoğrafı. Sahne içkili ve bitmiş. Birazdan evlerimize gideceğiz. O sahnede insanlar içki içiyor. Rakı şişesi hiç olmadı.

"MAFYA DEĞİL OYUNCUYUZ"

Biz arkadaşlarımızla buluşup Cihangir'de bir restoranda yemek yemek için bir araya gelmiş değiliz ki. Bir yemek sahnesi için bir araya gelmiş oyuncularız biz. İşimiz bitmiş. Siz yemeğe takım elbiseyle mi gidersiniz. Mafya değiliz biz oyuncuyuz. Arkadaşlar demişler ki, evlerimize gideceğiz bir anı olsun. O masa yemek masası değil. Yemek masası başka bir şey.