MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çukur'un aile pozu sosyal medyayı salladı! Alkol gündemi...

Çukur'un aile pozu sosyal medyayı salladı! Alkol gündemi...

06.12.2020 07:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çukur'un aile pozu sosyal medyayı salladı! Alkol gündemi...

Sevilen dizi Çukur'un resmi hesabından paylaşılan aile pozu sosyal medyayı ikiye böldü. "Çukur" dizisinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda masada içkinin yer almaması tartışmalara neden oldu.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.

Show TV'de yayımlanan "Çukur" adlı dizinin resmi sosyal medya hesaplarından, dizi oyuncularının bir masada çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Ekran Alıntısı

Fotoğrafta yer alan yemek masasında birçok meze ve rakı bardağı yer almasına rağmen, bardakların boş olması ve masada rakı şişesinin yer almaması dikkat çekti.

Paylaşılan aile pozunda rakının olmaması takipçileri ikiye böldü. Bir kısım takipçi rakı şişesinin paylaşıldığını söyleyerek tepki gösterirken bir kısım ise bu karenin dizi için çekildiğini ve içki şişesinin paylaşılmasının yasak olduğunu söyledi. Çukur'daki bu karede alkolün paylaşılmasının RTÜK tarafından yasak olduğu da bu poza tepki gösterenlere hatırlatıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Şu dizide her türlü şiddeti yayınlayan her türlü suça özendirmekten çekinmeyen adamlar iki kadeh rakı göstermekten korkuyor" yorumlarında bulundu.

Çukur 106. yeni bölümde İdris Koçovalı ve Paşa sürprizi! Ercan Kesal yeniden Çukur'daÇukur 106. yeni bölümde İdris Koçovalı ve Paşa sürprizi! Ercan Kesal yeniden Çukur'da

Paylaşım iki gündür sosyal medyanın gündeminde...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Bornozlu paylaşımı olay olduBornozlu paylaşımı olay oldu
Eski gelin adayı hapse girmişti! Canlı yayın konuğu oldu!Eski gelin adayı hapse girmişti! Canlı yayın konuğu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Korkutan keşif! Yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

Akşener seçim beklediği tarihi açıkladı

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

KADES'ten yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Diğer Haberler

Hacı Sabancı o mesajı ifşa etti olay oldu

Mesajı ifşa etti! 'Dolar hesabı diye de...'

Miley Cyrus, Rolling Stone için göğüslerini açtı! Sanal seks itirafı

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Sevda Demirel'in bornozlu paylaşımı olay oldu

Bornozlu paylaşımı olay oldu

Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Kim elenecek?

Potaya girdiler! İşte eleme adayları

Erol Evgin'den üç nesil bir arada paylaşımı

Üç nesil bir arada paylaşımı

Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün waffle keyfi

Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün waffle keyfi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.