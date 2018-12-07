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Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler'den öpüşme açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 07.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

Çukur dizisine dahil olan Şenay Gürler öpüşme sahnesiyle olay olmuştu. Şenay Gürler o sahneyle ilgili bakın ne dedi.

Çukur'un Meliha'sı Şenay Gürler'den öpüşme açıklaması

'Çukur' dizisine 'Meliha' karakteri ile dahil olan Şenay Gürler, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere yansıdı.

Ayak üstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Şenay Gürler, dizideki öpüşme sahnesiyle ilgili olarak, “Dizideki karakterden dolayı bu kadar dikkat çekti sanırım. Oyunculuk neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bu işimin bir gereği” şeklinde konuştu.

Semih Saygıner’le ilişkisinin devam ettiğini dile getiren oyuncu, “Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz” dedi. (Sözcü)

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Çukur'un Meliha'sı şenay gürler

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