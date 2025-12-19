MAGAZİN

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü

NOW’ın yeni dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı” dün akşamki bölümde ateşli sahneleriyle dikkat çekti. Dizinin son bölümünde Melek, Yıldız ve Serhat'ı yakaladı; o anlar seyircinin gündemine girdi.

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü

Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonda dikkat çeken yapımlar arasında. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı Halef: Köklerin Çağrısı dün akşam ekrana geldi.

HALEF SON BÖLÜM ÖZETİ

Serhat’ın ani boşanma kararının ardında yatan gerçeği öğrenen Melek, ilişkilerini bu noktaya sürükleyen kişinin kim olduğunu öğrendiğin de büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Melek’i bekleyen tek süpriz bu değildir. Nergis’in, Melek’in gerçek babasının Ziyan olduğunu öğrenmesi, işleri iyice karıştırır. Bu büyük sırrın ortaya çıkmasını istemeyen Sultan ve Meryem Nergis’i susturmak için harekete geçer.

Halef: Köklerin Çağrısı nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü 1

Yıldız ile Serhat’ın evliliği ise artık kan davasını sona erdirmek gibi bir anlam taşımamaktadır. Bu durum, en büyük hedefi eğitimini tamamlamak olan Yıldız’ı büyük bir korkuyla baş başa bırakır: Serhat’ın onu boşayacağı endişesiyle ondan uzak durmaya çalışır. Ancak Serhat’ın Yıldız hakkında düşündükleri, onun sandığından çok daha farklıdır.

Halef: Köklerin Çağrısı nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü 2

SEYİRCİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu dizi ateşli anlara sahne oldu. Melek, Yıldız ve Serhat'ı yakaladı. Yataktaki ateşli sahneler seyirciyi de şaşırttı.

Bu sahnelere kimi seyirci tarafından beğenilirken tepkiler de gecikmedi. İşte yapılan yorumlardan bazıları..

YORUM YAĞDI

1

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü G1

2

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü G2

Ekran görüntüsü 2025-12-19 105508

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü G3

Ekran görüntüsü 2025-12-19 105547

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü G4

Ekran görüntüsü 2025-12-19 105737

Halef: Köklerin Çağrısı'nda ateşli sahneler! Seyirci şaşkına döndü G5
İlhan Şen Halef dizisi
