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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Cannes'da

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ndeydı. Genç oyuncu derin dekolteli tercihiyle beğeni topladı

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Cannes'da

Çukur dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Dilan Çiçek Deniz’i Cannes Film Festivali heyecanı sardı. Oyuncu, bu yıl 71’incisi düzenlenen festivalin ödül törenine katıldı.

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Kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu boş zamanlarında da helikopterle şehir turu yaptı.

Kıyafetleriyle adından söz ettiren Deniz'in sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi gördü.

Deniz, festivale Fransa’nın ünlü mücevher markası Messika Jewelry’nin davetlisi olarak katıldı.


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