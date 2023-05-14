Çukur'un Timsah Celil'i cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz son halini paylaştı

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu açıklamıştı. Yeni hayatında Meli Bendeli adını alan oyuncu sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor.

"Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim" diyen başarılı oyuncu son olarak son halini paylaştı.

"Eğer mümkün olsa param olsa Tayland'a gidip bu işi halledip gelirdim. Burası çok yorucu" diyen Meli Bendeli'nin son haline hayranları destek mesajı yağdırdı.

Meli Bendeli'yi görenler "Çok güzelsin pes etme" yorumları yaptı.



