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Aile dizisinde Devin'in tarzını beğenen ve ilham alanlara kombin önerileri

10.05.2023 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Aile dizisi sürükleyici bölümleriyle her hafta evlere konuk oluyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği Devin karakteri, hikâyesiyle olduğu kadar stiliyle de adından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Devin’in üzerinde gördüğümüz siyah elbise, sade fakat şık bir stil oluşturarak izleyenleri büyüledi. Eğer siz de Devin’in çok konuşulan stilini beğeniyorsanız yazımıza mutlaka göz atın!

Aile dizisinde Devin'in tarzını beğenen ve ilham alanlara kombin önerileri

İlk bölümünden itibaren televizyon ekranlarının heyecanla takip edilen, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dizisi; her bölümüyle çok konuşuluyor. Hem başarılı oyunculuğuyla hem güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Devin karakteri, kendine has stiliyle dikkat çekiyor. Bu göz alıcı ve havalı stili benimsemek isteyenlerdenseniz listelediğimiz parçalara bayılacaksınız. İşte detaylar!

1. Siyahın asaleti: Koton Mini Kolsuz Elbise

Adsız tasarım - 2023-05-10T033735.170

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Aile dizisinin Devin'inin çok beğenilen siyah elbisesiyle başlıyoruz. Serenay Sarıkaya'nın giydiği zarif, mini elbiseye benzer tasarıma sahip Koton Mini Kolsuz Elbise ile şık bir kombin hazırlayabilirsiniz. Balıkçı yakalı kolsuz elbiseyi kombininize göre kemerli ya da kemersiz olarak kullanabilirsiniz. Gören herkesin beğenisini kazanan siyah mini elbiseyi topuklu ayakkabılarla tamamlayabilir ve harika bir görünüme kavuşarak davetlerde boy gösterebilirsiniz.

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2. Hem şık hem konforlu: DeFacto U2052AZ Cardigan Kadın

Adsız tasarım - 2023-05-10T033620.158

DeFacto U2052AZ Cardigan Kadın, Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinde giydiği crop hırkaya olan benzerliğiyle dikkatleri çekiyor. Tıpkı asıl modelde olduğu gibi V yakaya ve düğme kapamaya sahip olan hırka, ekrunun hoş bir tonuyla hem spor hem klasik kombinlerin aranan parçası oluyor. Kaliteli triko kumaşı ve rahat kesimiyle sizi kendine hayran bırakacak hırkayı günün her saatinde giyip şık görünebilirsiniz.

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3. Klasik tarzın vazgeçilmezi: Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket

Adsız tasarım - 2023-05-10T033651.158

Serenay Sarıkaya'nın siyah uzun bir elbisenin üzerine giydiği ceketin tarzına yakın, şık bir muadille karşınızdayız. Lafaba Kadın Kolları Büzgülü Şal Yaka Blazer Ceket, tam kalıp formu ve klasik stiliyle tarz sahibi hanımların kurtarıcı parçalarının arasında kendine yer buluyor. Zarif ceketi ister dizideki gibi elbiseyle ister gömlek pantolon kombiniyle kullanabilirsiniz. Modası asla geçmeyecek ceket için gardırobunuzda yer açmaya ne dersiniz?

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4. Havalı kombinlerin aranan parçası: Biker Yaka Siyah Deri Ceket

Adsız tasarım - 2023-05-10T033239.916

Biker Yaka Siyah Deri Ceket'i, Devin'in Aile dizisinde beyaz elbisesinin üzerine giydiği deri ceketin muadili olarak değerlendirebiliriz. Ünlü oyuncunun dizideki stilini yakalamanızı sağlayacak modeli satın alabilir ve kombinlerinize iddialı bir dokunuş yapabilirsiniz. İsterseniz çok daha dikkat çekici görünmek için aynı Devin gibi ceketi çok farklı tarzda parçalarla birleştirebilirsiniz. Su geçirmez ceketi yağışlı günlerde de rahatlıkla giyebilirsiniz.

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5. Havalı ve şık görünmenin sırrı: Batik A6193 Kaban

Adsız tasarım - 2023-05-10T033412.376

Devin'in klasik tarzdaki kombinin bir parçası olan siyah uzun kabanını çok beğendiyseniz size alternatif bir ürün önerisinde bulunabiliriz. Batik A6193 Kaban'ı kullanarak Serenay Sarıkaya'nın stiline yakın, şık ve klasik bir kombin hazırlayabilirsiniz. Bu sade, bir o kadar da havalı kabanı sonbahar ve kış aylarında kullanabilir; üşümeden şık görünmenin avantajını yakalayabilirsiniz.

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6. Zamansız, kurtarıcı bir parça: Tommy Hilfiger Tommy Jeans Badge Boyfriend Gömlek

Adsız tasarım - 2023-05-10T033516.187

Aile dizisinin birçok bölümünde kombinlerinde beyaz gömleğe yer veren Devin'in bu kurtarıcı parçasına siz de sahip olmak isterseniz Tommy Hilfiger Tommy Jeans Badge Boyfriend Gömlek modelini satın alabilirsiniz. Devin'in gömleğinin muadili olan ürün, organik pamuklu kumaşının kalitesi ve boyfriend modeliyle dikkat çekiyor. Gömleği istediğiniz her tarza uydurabilir ve çok farklı şekillerde kombinleyebilirsiniz.

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7. Çok daha havalı bir görünüm yakalamak için: VERO MODA Kadın Uzun Trençkot

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Gören herkesin beğenisini kazanan trençkotu siz de Devin gibi günlük kombinlerinizde kullanmak isterseniz daha uygun fiyatlı bir ürün önerisinde bulunabiliriz. VERO MODA Kadın Uzun Trençkot, benzer tasarımı ve rengiyle harika görünmenize yardımcı olabilir. Uzun boyu, düşen yakası ve kuşak detayıyla öne çıkan trençkotu hem günlük hem klasik kombinlerinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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8. Günlük şıklık için kusursuz bir parça: MGWDT Düğmeli Gömlek

Aile dizisinde Devin'in tarzını beğenen ve ilham alanlara kombin önerileri

Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinde giydiği ve en çok konuşulan parçalardan biri de kırmızı beyaz çizgili gömlek! "Bu harika ürünü ben de gardırobuma mutlaka eklemeyelim." diyorsanız alternatif model olarak MGWDT Düğmeli Gömlek'i satın alabilirsiniz. Kırışmayan özel kumaşla tasarlanan gömlekle ofise giderken birbirinden şık kombinler oluşturabilir ya da günlük giyimde tüm dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz.

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9. İddialı görünmeyi sevenlere: Allegra K Kadın Suni Süet Etek

Aile dizisinde Devin'in tarzını beğenen ve ilham alanlara kombin önerileri

Devin'in siyah basic tişörtle kombinleyerek harika bir tarz oluşturduğu leopar desenli eteğe siz de hayran kaldıysanız güzel bir haberimiz var. O eteğe benzer bir görünüme sahip Allegra K Kadın Suni Süet Etek ile siz de mükemmel bir duruş yakalayabilirsiniz. Mini etek günlük ve özel zamanlarda giyebileceğiniz, her tarza uyum sağlayabilen kurtarıcı bir parça. Eteği uzun deri çizmelerle tamamlayarak iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz.

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10. Zamansız denim stili: Kedera Kadın Kot Yelek

Aile dizisinde Devin'in tarzını beğenen ve ilham alanlara kombin önerileri

Devin'in dizideki spor tarzının dikkat çeken parçalarından biri var sırada. Ünlü oyuncunun şık bir kombine imza atmasını sağlayan denim yeleğe alternatif olarak Kedera Kadın Kot Yelek'i önerebiliriz. Yüksek kaliteli pamuk ve denim kumaştan üretilen yeleği tek başına giyebileceğiniz gibi gömlek ve tişörtlerle tamamlayarak da kullanabilirsiniz. Denim şıklığından vazgeçemeyenler için harika bir seçenek olan modeli kaçırmayın!

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