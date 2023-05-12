Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Doğa'nın yeşil elbisesine alternatif öneriler

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteri, her bölümünde izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kalıyor. Ortaya koyduğu performansın yanı sıra taşıdığı kombinlerle de adından söz ettiren güzel oyuncu, son bölümde giydiği maxi boy elbiseyle gündem oldu. Hâkî renkli, rahat triko kumaşlı, boğazlı yakaya sahip elbiseyi belindeki kumaş detayı tamamlıyor. Serin havalarda tercih edebileceğiniz elbiseye alternatif öneriler, favoriniz olmak için sizi bekliyor!

1. Farklı tonlarda benzer stili yaratmak için: HAIBING Balıkçı Yaka Uzun Kollu Triko Streç Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kızılcık Şerbeti Doğa'nın tarzını beğeniyorsanız hâkî rengine alternatif olabilecek yeşil tonlarıyla benzer kombinler yaratmak çok kolay! Doğa'nın boğazlı ve triko elbisesine benzer şekilde tasarlanan HAIBING Balıkçı Yaka Uzun Kollu Triko Streç Elbise, farklı zevk ve ortamlara hitap ediyor. Bahar aylarında kot ceketlerle, kışın ise kaban ve montlarla kombinleyebileceğiniz düz renk streç elbise, hem gündelik kombinlerde hem davetlerde bir numaralı tercihiniz olacak!

2. Hâkî rengi ve basic tasarımıyla dolabınızın kurtarıcı parçası: Muni Muni Doğal Kumaşlı Elbise

Doğa karakterinin giydiği elbise gibi hem hâkî renkte hem rahat kumaşta bir elbise arıyor ancak balıkçı yaka tercih etmiyorsanız doğru yerdesiniz! Yumuşak doğal kumaşıyla üzerinizde yokmuşçasına bir konfor sunan Muni Muni Doğal Kumaşlı Elbise, kışlık ve baharlık havalar için isabetli bir seçim olacak. Spor ayakkabılarla kombinleyerek sportif bir tarz yaratabileceğiniz maxi boy elbiseyi bot veya topuklu ayakkabılarla birleştirerek farklı stiller oluşturabilirsiniz.

3. Trikonun rahatlığını şıklıkla buluşturmak isteyenlere: Generic Sonbahar V Yaka Örme Bodycon Elbise

Maxi boyda uzun kollu olarak tasarlanan Generic Sonbahar V Yaka Örme Bodycon Elbise, Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın elbisesiyle pek çok noktadan benzer özelliklere sahip! Örme, triko dokusuyla rahatlık her an sizinle. Rahat kesim elbise, nefes alabilen kumaşıyla cildinizi daha canlı hissettiriyor. Balıkçı değil, V yaka arayanların şık kombinlerde aksesuarla tercih edebileceği kurtarıcı bir parça. Bahar aylarında tarzınızı konuşturmayı seviyorsanız modele bayılacaksınız!

4. Davetlerde stilinizi konuşturmanızı sağlayacak: Amourelle Elbise

Kızılcık Şerbeti'nde öne çıkan ve büyük beğeni toplayan elbiseye yakın bir model arıyorsanız bulmak üzeresiniz! Hâkî rengiyle hayranlık dolu bakışları üzerinizde toplayacak Amourelle Elbise, her ortamda şık ve özgün görünmenizi sağlayacak. Doğa'nın giydiğinden farklı olarak kayık yaka tercih etmek isteyenlerin zarif bir duruş sergilemesine yardım eden elbise, yumuşak kumaşıyla ve zarif tasarımıyla şık kombinlerde de rahatlıkla tercih edilebilir.

5. Her ortama uyan o hâkî elbise burada: YOINS Maxi Yuvarlak Yaka Elbise

Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'nde tercih ettiği gibi uzun boy, triko ve asker yeşili bir elbise arayanlara yuvarlak yaka ve yarım kollu bir alternatifimiz var! YOINS Maxi Yuvarlak Yaka Elbise, ultra rahat ve yumuşak kumaş kalitesiyle severek kombinleyeceğiniz bir parça. Farklı ortamlarda giyerek beğeni toplayacağınız model, mevsim geçişlerinde de akla gelen ilk seçeneklerden biri olacak!

6. Şık ve zarif ortamlarda adınızdan söz ettirmenizi sağlayacak: Zhiyuanan Kadın Sonbahar Kış Örgü Elbise

Koyu yeşil rengi sevenler ve örgü modellerden hoşlananlar, doğru yerdesiniz! Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın giymiş olduğu uzun boy, dar olmayan ve hâkî renkli rahat elbiseye şık ve gündelik olarak kombinlenebilecek bir alternatif var sırada. Zhiyuanan Kadın Sonbahar Kış Örgü Elbise, desenleri ve yumuşacık dokusuyla sizi kendisine hayran bırakacak. Dökümlü ve uzun eteğiyle üzerinizde zarif bir duruş sergileyecek modeli kaçırmayın!

7. Tarzına yeni bir soluk getirmek isteyenlere: Maeau Midi Örgü Elbise

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Doğa'nın giymiş olduğu elbise, yalnızca rengiyle ön plana çıkmıyor. Uzun kollu, kuşak detaylı ve kapalı yakalı modelle seyircilerin ilgisini çeken elbise; farklı ortamlara uyum sağlayan yapısıyla beğeni kazanıyor. Maeau Midi Örgü Elbise, maksi boy yerine midi elbise arayanlara hitap ediyor. Kemer detayıyla zarif bir görünüm yakalayan modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

8. Sizi sıcacık tutacak, yumuşacık bir elbise arıyorsanız: QUINCEY Hâkî Triko Elbise

Bodycon modelleri tercih etmiyorsanız harika bir önerimiz var: QUINCEY Hâkî Triko Elbise! Model, Doğa karakterinin Kızılcık Şerbeti dizisindeki tarzını benimsemek isteyen ancak balıkçı yaka yerine bisiklet yakalı bir elbise arayanların beklentisine cevap veriyor. Uzun kollu tasarımı ve örme kumaşıyla sizi serin havalarda sıcak tutarken tarzınızı da yansıtmanızı sağlıyor. Çeşitli aksesuar ve şallarla kombinleyebileceğiniz elbise, sizi çağırıyor!

9. Pencere detayıyla stilinize yeni bir boyut kazandıracak: Uusollecy Cut Out Detaylı Elbise

Özgün tasarıma sahip elbiselerle stilinize yeni bir soluk kazandırmak istiyorsanız Uusollecy Cut Out Detaylı Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız! Doğa'nın Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölümde giydiği modeli beğendiniz ancak dekolteden de vazgeçemiyorsanız modeli çok seveceksiniz. Tıpkı Doğa'nın elbisesi gibi vücudu saran, ön kısmında yer alan pencere detaylı koyu yeşil triko elbise; gardırobunuzun favorisi olacak!

10. Asil duruşunuzu taçlandıracak: RYSH Sırtı Yırtmaçlı Elbise

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın tercih ettiği gibi uzun ve rahat bir elbise istiyorsanız RYSH Sırtı Yırtmaçlı Elbise, sizi bekliyor. Koyu yeşil tonuyla gören herkesin beğenisini kazanan elbise, sırt detayı ve kare yakasıyla şık bir görünüm sunuyor. Siz de Doğa'nın elbisesiyle benzerlik gösteren farklı tarzda ürün arıyorsanız hem günlük yaşamda hem özel günlerde tercih edebileceğiniz elbiseye mutlaka bir şans vermelisiniz!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

