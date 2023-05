Siyahtan vazgeçemeyenler için hem kullanışlı hem rahat en iyi bodysuit önerileri

Bodysuit modelleri; kadınların yaz kış rahatlıkla tercih edebilecekleri, pratik kullanımıyla gönülleri fetheden giyim parçaları arasında yer alıyor. Bu noktada birçok kişi "Bodysuit nedir?" diye merak ediyor. Bodysuitlerin mayo görünümüne sahip olan, çoğu zaman kasık bölgesinden çıtçıt veya kanca gibi sistemlerle bağlanabilen parçalar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle siyah modelleri günlük kombinlerinizin yanı sıra şık giyinmeniz gereken davetlerde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Birçok farklı tarzda üretilen hem kullanışlı hem rahat siyah bodysuit modellerini keşfetmeye ne dersiniz?

1. Sade bir model: Nbb 2940 Kadın Çıtçıtlı Body

Hem ofis ortamında hem sosyal hayatta sade parçaları tercih ediyorsanız NBB 2940 Kadın Çıtçıtlı Body sizin için harika bir seçim olabilir. %95 pamuk, %5 elastan kullanılarak üretilen bodysuit, yumuşak dokusu ve terletmeyen yapısıyla dikkat çekiyor.

Kumaş pantolon ve mini eteklerinizle kombinleyerek ofis stilinizi tamamlayabileceğiniz bu model aynı zamanda jeanler ve şort eteklerinizle de harika bir uyum yakalayarak sade ancak şık bir görünüm elde etmenize olanak tanıyor. Dilerseniz üzerine bir gömlek veya blazer ceket giyerek de kullanabileceğiniz model, potluk yapmadığı gibi aynı zamanda fit bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor.

2. Balıkçı yaka şıklığı: Malabadi Kadın Tam Balıkçı Çıtçıtlı Body

Balıkçı yaka modeller özellikle bahar ve kış aylarında sık sık tercih ediliyor. Siz de balıkçı yaka şıklığını seviyorsanız Malabadi Kadın Tam Balıkçı Çıtçıtlı Model Body, bodysuit arayışınız için ideal bir alternatif olabilir.

Esnek ve likralı yapısıyla vücudunuzu saran model yumuşak dokusuyla gün boyu kendinizi konforlu hissetmenize olanak tanıyor. Ayrıca alttan çıtçıtlı tasarımıyla son derece pratik bir kullanım sunuyor. Uzun kollu bodysuit ister spor ister şık, her kombinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir tasarıma sahip.

3. Stiliyle adından söz ettirmek isteyenlerin tercihi: DeFacto Kadın Slim Fit Bisiklet Yaka Dekolte Detaylı Çıtçıtlı Body

Tek bir parçayla stilinizi konuşturmayı seviyorsanız DeFacto Bisiklet Yaka Dekolte Detaylı Çıtçıtlı Body, gardırobunuzda yerini alması gereken bodysuit modellerinden. İddialı dekolteleri ile son derece farklı ve şık bir görünüme sahip olan modeli deri jogger ve geniş paça pantolonlarla tamamlayabilirsiniz.

Bodysuit'i kombinlerinizde yüksek bel jeanler, jean şortlar ve kumaş şort eteklerle de kullanabilirsiniz. Serin havalarda üzerinize alacağınız blazer veya deri ceketle stilinizi tamamlayabileceğiniz bodysuit modelini mutlaka incelemenizi tavsiye ederiz.

4. Dantel şıklığı: DOREANSE Kadın Body

Şık bir davete veya akşam yemeğine katılırken dantel şıklığıyla stilinizi tamamlamak istiyorsanız Doreanse Kadın Body tam size göre bir model. Dantelli bodysuit modelleri arasında zarif desenleriyle öne çıkan modeli özellikle bahar ve kış aylarında tercih edebilirsiniz.

Bodysuit; kumaş pantolon ve mini eteklerinizin yanı sıra spor bir görünüm yakalamak istediğinizde skinny jeanlerle de kombinleyebileceğiniz, son derece şık bir parça. Mayo tipi bir model olması sayesinde belinizde toplanma ve katlanma yapmayan bodysuit özellikle akşam kombinlerinizin vazgeçilmez parçalarından olmaya aday.

5. Özel gecelerin yıldız parçası: BELLIVERA Kadın Tulum Bodysuit

Özel gecelerde ve davetlerde vazgeçilmez tercihlerinizden olmaya aday bir alternatif de Bellivera Kadın Tulum Bodysuit olabilir. Uzun kollu bodysuit modelleri arasında derin dekoltesi ve leopar desenleriyle öne çıkan modeli şık bir pantolonla kombinleyerek davetlerin yanı sıra partilerde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

"Bodysuit'in içine ne giyilir?" sorusu aklınıza takılıyorsa silikon göğüs pedlerini tercih ederek ürünü konforlu bir şekilde kullanabileceğinizi belirtelim. Beli nazikçe saran yapısıyla son derece rahat bir kullanım sunan modelle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

6. Her tarza uygun bir model: Dianka Fashion Kadın Kare Yaka Askılı Çıtçıtlı Body

Siz de rahatlığı ve pratikliğiyle bodysuitlere gönül verenlerdenseniz her tarza uyum sağlayan Dianka Fashion Kare Yaka Askılı Çıtçıtlı Body sizin için harika bir seçim olabilir. Kalın askıları, kare yakası ve derin kol altı kesimiyle şık bir görünüme sahip olan modeli farklı tarzlardaki kombinlerinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz.

Modeli jeanlerle kombinleyerek casual, deri pantolonlarla kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Blazer ceket ve kumaş pantolonla kombinleyerek ofis stilinizi de tamamlayabileceğiniz bodysuit modeli dolabınızın joker parçalarından olmaya aday.

7. Straplez severlerin gözdesi olabilecek bir model: Obje Straplez Çıtçıtlı Body

Yaz kış her kombine şıklık katacak bir bodysuit arayışınız varsa Obje Straplez Çıtçıtlı Body tam size göre bir model! %45 modal, %45 pamuk ve %10 elastan kullanılarak üretilen bodysuit, yumuşak dokusu ve cildinizin nem oranını gün boyu dengede tutan yapısıyla kendinizi konforlu hissetmenizi sağlıyor.

Vücudu saran yapısı ve sunduğu hareket özgürlüğüyle vazgeçilmezlerinizden olabilecek bodysuit her kombine rahatlıkla uyum sağlayacak bir görünüme sahip. Modeli blazer ceketle kombinleyip casual, kot ceketle tamamlayıp sportif bir stil elde edebilirsiniz.

8. Balıkçı yaka sevenlere: Miorre Çıtçıtlı Sıfır Kol Balıkçı Body

Kombinlerinizde balıkçı yaka parçaları kullanmayı seviyorsanız Miorre Çıtçıtlı Sıfır Kol Balıkçı Body tam da size göre bir model! Özel kumaş yapısı ile teninize oldukça nazik davranan model, pamuklu dokusuyla rahatlığın adresi olur.

Her kombininize şıklık katabilecek bir tasarıma sahip olan bodysuit modelini hem günlük giyiminizde hem davetlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kombinlerinizi yaparken siyah rengin özellikle bordo ve kremle uyum yakaladığını unutmayın.

9. Her kombinin gözdesi: The Non Famous Kadın Kolsuz Siyah Çıtçıtlı Body

The Non Famous Kolsuz Siyah Çıtçıtlı Body, her kadının gardırobunda olması gereken bir bodysuit modeli. Kolsuz kesimiyle özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz modeli hem jeanler hem kumaş pantolonlarla kolay bir şekilde kombinleyebilirsiniz.

Dilerseniz jean şort ve eteklerle bir araya getirerek daha spor bir görünüm elde edebileceğiniz modeli deri bir pantolonla tamamlayarak şık bir gece kombini oluşturabilirsiniz. %95 polyester, %5 elastan kullanılarak üretilen bodysuit'i maksimum 40 derecede hassas programda yıkamanız ve düşük sıcaklıkta ütülemeniz gerektiğini de belirtelim.

10. Bonus, kırmızıyı sevenlere: Cottonhill Transparan Desenli Ayarlanabilir Askılı Taşlı Bodysuit

İddialı kombinler yapmayı ve tarzını ortaya koymayı sevenlerin bayılacağı bir alternatif de kırmızılı siyahlı Cottonhill Transparan Desenli Ayarlanabilir Askılı Taşlı Bodysuit. Yumuşak dokusu ve ayarlanabilir askılarıyla son derece rahat ve pratik bir kullanım sunan model; jean, kumaş pantolonlar ve mini etekleriniz ile çok yakışıyor.

Model, blazer ve deri ceketlerin içine giyerek harika bodysuit kombinleri oluşturabileceğiniz bir alternatif. Giydiğinizde kendinizi hem rahat hem çekici hissetmenizi sağlayacak, kırmızı rengi ve taş işlemeleriyle son derece şık bir görünüm sunacak bodysuit modeline göz atmadan kararınızı vermeyin.

