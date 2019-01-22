Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den 'izinsiz görüntü' davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Aydın Kurban ve Ahu Ülgen aracılığıyla tazminat davası açan Erkan Kolçak Köstendil dava dilekçesinde fikri haklarının ihlalini anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğunu belirten Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı bir oyuncu olduğunun belirtildiği dilekçede bankanın Köstendil'in şöhretinden faydalanmak istendiği belirtildi.

Bankanın izin almadan 'Görünen Adam' internet dizisindeki görüntüsünü, dergilere bankanın unvan adı ile 'youtube kanalında' ibaresi ile kullandığın belirtildiği dilekçede bankanın kendi marka ve ticari unvanının tanıtımını yaptığı ileri sürüldü.

Köstendil'in görüntüsünün yasalara aykırı kullanıldığının belirtildiği dilekçede, bankaya durumu bildiren noterden çekilen ihtarnameye cevap verilmediği belirtildi.

Dilekçede, bankanın eğer Fikri Sınai Eserler Kanunu'na göre izin alıp görüntüleri kullandığı takdirde Köstendil'e en az 200 bin TL artı stopaj ve KDV ödeyeceği yer aldı. Çukur dizisinin Vartolu karakteri ile tanınırlığı artan oyuncunun ün ve sanatsal başarısından bankanın istifade etmek ve yarar sağlamaya çalıştığının iddia edildiği dilekçede, toplam 50 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesi istendi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya Erkan Kolçak Köstendil'i temsilen avukatları Aydın Kurban ve Ahu Ülgen katıldı. Bankanın avukatı davanın reddini isterken, mahkeme taraflara delilleri sunması için süre verdi. Delillerin değerlendirilmesinin ardından dosyayı bilirkişiye göndereceğini belirten mahkeme davayı erteledi.

