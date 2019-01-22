MAGAZİN

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den 'izinsiz görüntü' davası

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 16:28 | Son Güncelleme

Çukur dizisin Vartolu karakteriyle yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil, Görünen Adam isimli internet dizisindeki görüntüsünü izin almadan kullandığını ileri sürdüğü bankaya 50 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dilekçede Köstendil'in şöhretinden faydalanmak istendiği belirtildi.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den 'izinsiz görüntü' davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Aydın Kurban ve Ahu Ülgen aracılığıyla tazminat davası açan Erkan Kolçak Köstendil dava dilekçesinde fikri haklarının ihlalini anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğunu belirten Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı bir oyuncu olduğunun belirtildiği dilekçede bankanın Köstendil'in şöhretinden faydalanmak istendiği belirtildi.

Bankanın izin almadan 'Görünen Adam' internet dizisindeki görüntüsünü, dergilere bankanın unvan adı ile 'youtube kanalında' ibaresi ile kullandığın belirtildiği dilekçede bankanın kendi marka ve ticari unvanının tanıtımını yaptığı ileri sürüldü.

Köstendil'in görüntüsünün yasalara aykırı kullanıldığının belirtildiği dilekçede, bankaya durumu bildiren noterden çekilen ihtarnameye cevap verilmediği belirtildi.

Dilekçede, bankanın eğer Fikri Sınai Eserler Kanunu'na göre izin alıp görüntüleri kullandığı takdirde Köstendil'e en az 200 bin TL artı stopaj ve KDV ödeyeceği yer aldı. Çukur dizisinin Vartolu karakteri ile tanınırlığı artan oyuncunun ün ve sanatsal başarısından bankanın istifade etmek ve yarar sağlamaya çalıştığının iddia edildiği dilekçede, toplam 50 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesi istendi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya Erkan Kolçak Köstendil'i temsilen avukatları Aydın Kurban ve Ahu Ülgen katıldı. Bankanın avukatı davanın reddini isterken, mahkeme taraflara delilleri sunması için süre verdi. Delillerin değerlendirilmesinin ardından dosyayı bilirkişiye göndereceğini belirten mahkeme davayı erteledi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Seda Sayan'dan şaşırtan Oğulcan açıklamasıSeda Sayan'dan şaşırtan Oğulcan açıklaması
'Binbir surat' Meryem 'Binbir surat' Meryem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukur'un Vartolu'su erkan kolçak köstendil

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! O ücretler arttırıldı

Bakan Selçuk müjdeyi verdi! O ücretler arttırıldı

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu! Mahkeme kararını verdi

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu! Mahkeme kararını verdi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan: Oğulcan'a futbolu bıraktırdım çünkü...

Seda Sayan'dan şaşırtan Oğulcan açıklaması

'Binbir surat' Meryem Uzerli

'Binbir surat' Meryem

Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!

Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!

Yasmin Erbil ve Penny Lane benzerliği olay oldu

Yasmin paylaştı gündem oldu

Ünlü rap şarkıcısı Chris Brown Paris'te tecavüzden tutuklandı

Ünlü rap şarkıcısı tecavüzden tutuklandı

Iskra Lawrence aşık oldu, ilan etti

Aşkını kendi yöntemiyle ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.