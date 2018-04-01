Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil villa bakıyor

'Çukur' dizisinin 'Vartolu Sadettin'i Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.

KİRASI 10 BİN TL

Şehir hayatını sevmeyen çift geçen hafta Zekeriyaköy'de kirası 10 bin lira olan 4 katlı, havuzlu bir villa baktı.

Bu muhitte oturan ünlüler arasında Özcan Deniz, Çağatay Ulusoy gibi isimler var. (Posta)

ÇUKUR DİZİSİNİN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Çukur dizisinin yeni bölümünde Elvis tarafından kaçırılan Koçovalı kadınlar için amansız bir mücadele veriliyor. Vartolu adamlarıyla Saadet ve diğer kadınları kurtarmak için çok büyük bir çatışmaya giriyor. İdris mahremlerine giren Elvis'i bitimek için düğmeye basıyor. Sena'nın ise korkusu hala geçmiş değil Yamaç'a "Bitti mi?" diye soruyor. Bakalım bu heyecan dolu bölümde Elvis'in sonu gelecek mi?