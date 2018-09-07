Çukur'un yeni sezonundan ilk kareler yayınlandı

Pazartesi akşamları reyting ve sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Çukur’un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı diziden yayınlanan ilk kareler Koçovalılar ve Çukur’la ilgili gizemi korurken, Karakuzular Çetesi’ne olan merakı artırdı. Dizinin yayınlanan ikinci tanıtımı da, Youtube’dan 4 milyon aşkın kez görüntülenerek büyük ilgi gördü.

Berkay Ateş’in Mahsun’u, Erkan Avcı’nın ise Çeto’yu canlandırdığı Karakuzular, Çukur’un yeni hakimi mi oluyor sorusunun cevap bulacağı yeni sezonda ekran başındakiler, Çukur’da da bambaşka bir dönemin başlangıcına tanık olacak.

‘Çukur’un yeni sezonu Eylül’de Show TV’de ekranlara gelecek.





