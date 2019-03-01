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Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil, 12 Numaralı Adam'la Avrupa'yı fethediyor!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in kendi yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu "12 Numaralı Adam" Avrupa turnesine tüm hızıyla devam ediyor.

Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil, 12 Numaralı Adam'la Avrupa'yı fethediyor!

Bugüne kadar Avrupa'nın 19 farklı şehrinde sahneye çıkan oyuncu, Mart ayında da Almanya ve Hollanda'daki tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Rol aldığı dizi, tiyatro ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarının yanı sıra kendi yazıp yönettiği kısa filmlerle de ödülleri toplayan başarılı oyuncu Erkan KolçakKöstendil, kendi yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu "12 Numaralı Adam" ile geçtiğimiz seneden beri Avrupa'yı dolaşıyor.

12 Numaralı Adam-Erkan Kolçak Köstendil (1)

Tüm şehirlerde yoğun ilgi ile karşılaşan oyunun biletleri günler öncesinden tükeniyor.

12 Numralı Adam_Rosenheim

FİNALE GİDEN BİR MAÇ VE BİR YEDEK KALECİNİN SON ŞANSI!
Çizgilerin dışına çıkmak, yalnız kalmak, aile olmak, risk almak ve hayata tutunmak üzerine kurulu tek kişilik oyun "12 Numaralı Adam" Avrupa turnesine Mart ayında Almanya ve Hollanda ile devam edecek. Oyun 2 Mart'ta Düsseldorf'ta Savoy Theater'da, 3 Mart'ta Eindhoven'da Parktheater'da, 10 Mart'ta Dortmund'ta CineStar'da ve 15 Mart'ta Rotterdam'da Oude Luxor'da tiyatroseverlerle buluşacak. "12 Numaralı Adam"ın Türkiye prömiyerinin Ağustos ayında yapılması planlanıyor.


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erkan kolçak köstendil 12 numaralı adam

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