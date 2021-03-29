Çukur yeni bölüm fragmanı|Bu bedel ödetilecek

Çukur dizisi 4 sezondur sevenleri tarafından Show Tv ekranlarında ilgiyle takip ediliyor. Rıza Kocaoğlu, Müfit Kayacan, Damla Sönmez, Kadir Çermik ve Kubilay Aka gibi iddialı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çukur'un 122. bölüm fragmanında Yamaç, Çukur'u ayağa kaldırıyor. Peki, Çukur 122. bölümde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 122. BÖLÜM FRAGMANI

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Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? ÇUKUR 122. BÖLÜM ÖZET

Yamaç ve Vartolu arasında oluşan gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç’a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendikleri birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca ise Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu ise hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

