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Çukur yeni bölüm fragmanı|Bu bedel ödetilecek

29.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak ve Perihan Savaş gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Çukur'un 122. yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

Çukur yeni bölüm fragmanı|Bu bedel ödetilecek

Çukur dizisi 4 sezondur sevenleri tarafından Show Tv ekranlarında ilgiyle takip ediliyor. Rıza Kocaoğlu, Müfit Kayacan, Damla Sönmez, Kadir Çermik ve Kubilay Aka gibi iddialı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çukur'un 122. bölüm fragmanında Yamaç, Çukur'u ayağa kaldırıyor. Peki, Çukur 122. bölümde neler olacak? İşte, ayrıntılar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 122. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? ÇUKUR 121. BÖLÜM ÖZET

Çukur yeni bölüm fragmanı|Bu bedel ödetilecek

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? ÇUKUR 122. BÖLÜM ÖZET

Çukur yeni bölüm fragmanı|Bu bedel ödetilecek

Yamaç ve Vartolu arasında oluşan gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç’a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendikleri birini tuzağa düşürecek.

Çukur yeni bölüm fragmanı|Bu bedel ödetilecek

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca ise Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu ise hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Çukur dizisi
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