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Çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Denizli’de boş arazideki çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’de boş arazideki çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek tekrar doğaya bırakıldı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Kadılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havanın kararmasıyla beraber yemek bulmak için arazide gezen köpek, üzerinin yarısı kapalı olan çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar sesleri duymasın üzerine köpeğin çukura düştüğünü fark etti. Ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı. Merdiven uzatılan çukura inen itfaiye personeli köpeği kucaklayıp yukarıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, bölgeden koşarak ayrıldı.

Çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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