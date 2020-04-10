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Çukurca Belediyesinden yardım dağıtımı

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç ailelere destek amaçlı hediye kolileri verildi.Çukurca Belediyesi tarafından yapılan yardımlar devam ediyor.

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç ailelere destek amaçlı hediye kolileri verildi.
Çukurca Belediyesi tarafından yapılan yardımlar devam ediyor. Dağıtıma eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevmiş, "Amacımız, ülkemizin bu zor günlerinde halkımızın yanında olmaktır. İnşallah hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu anlamda biz kamu çalışanları olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Çukurca Belediyesi olarak 7/24 halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Yardımcısı Sevmiş, gençler için kitap gönderen Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’e de ilçe halkı adına teşekkür etti.

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