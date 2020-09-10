Çukurca da salgın denetimi yapıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde korona salgını nedeniyle Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından ilçe halkı ve esnafları dolaşarak ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı’nca, bugün Türkiye genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi Çukurca Kaymakam Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hakkari ve ilçelerinde uygulanan denetimler kapsamında Çukurca ilçesinde bugün yapılan denetimlerde ilçe Kaymakamı Murat Öztürk ve tarafından özellikle vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı Ensar Dündar ise esnaflardan hijyenik konusunda uyarılarda bulunarak eldiven takmalarını gerekliliği belirtti.

